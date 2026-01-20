Scontri sull'A1: il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino a fine stagione

Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, gli scontri sull’A1 tra i sostenitori di Fiorentina e Roma hanno conseguenze per entrambe le tifoserie. Nella giornata di oggi, il Viminale ha infatti disposto il divieto di trasferta, fino al termine della stagione, per i tifosi viola e giallorossi.

Nel provvedimento del ministero dell’Interno, secondo quanto riferito da Adnkronos, si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze.

Il provvedimento, assunto nella giornata di oggi, fa seguito a quanto accaduto sull'A1 all'altezza di Casalecchio di Reno: l’incrocio tra un gruppo di sostenitori viola - diretti a Bologna per la gara del Dall’Ara - e un gruppo di sostenitori rossoblù - a loro volta diretti a Torino - ha portato a scontri, con scene da far west che hanno coinvolto circa 200 ultras.