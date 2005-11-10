Da scudetto o no, la Lazio non è mai partita così forte: cinque vittorie in sei gare

La Lazio continua a correre. Il successo sul Monza, arrivato al termine di una partita tutt’altro che semplice, consente ai biancocelesti di restare in vetta alla classifica insieme all’Inter. Ma soprattutto consegna alla squadra di Gennaro Gattuso un piccolo primato interno: per la prima volta nella storia del club, la Lazio ha vinto cinque delle prime sei partite di campionato.

Un avvio mai visto prima

Il dato racconta meglio di tanti altri quanto sia stato importante l’impatto di Gattuso sulla nuova stagione. La Lazio ha lasciato per strada pochissimo, costruendo la propria classifica con continuità e riuscendo a portare a casa punti anche nelle giornate meno brillanti. Contro il Monza non è arrivata una vittoria comoda, ma proprio per questo il risultato acquista ulteriore peso: anche senza dominare, i biancocelesti sono riusciti a trovare il modo di vincere.

Cinque successi nelle prime sei giornate rappresentano così il miglior avvio di sempre per la Lazio. Un dato che inevitabilmente alza l’asticella delle aspettative, anche se la stagione è ancora lunga e il campionato ha appena iniziato a prendere forma. Gattuso, però, può godersi una partenza praticamente perfetta: la sua squadra resta agganciata all’Inter al primo posto e continua ad accumulare fiducia. Adesso il vero obiettivo sarà dare continuità a questo ritmo, dopo un avvio da record.