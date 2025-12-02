Serata speciale per McKennie: stasera per lui è la presenza numero 200 con la Juve

La Juventus è in campo contro l'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia ed è in vantaggio 1-0 contro l'Udinese in una partita importante per la stagione dei bianconeri. Spalletti infatti vorrebbe riportare un trofeo a Torino e la competizione nazionale è un'occasione sicuramente da non lasciarsi sfuggire, visto che è molto più complicato trionfare in Serie A e/o in Champions League.

Quella di oggi è una serata speciale soprattutto per Weston McKennie, che ha toccato quota 200 presenze con la Vecchia Signora. Il texano, al di là del prestito al Leeds che poi è andato a buon fine, tutte le estati viene messo in discussione, sembra finire fuori dal progetto, ma poi riesce a convincere gli allenatori, adattandosi a più ruoli e risulta utilissimo.