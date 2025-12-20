Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio-Cremonese 0-0, le pagelle: Pedro il fantasma del Natale passato, quanto sgasa Barbieri

Lazio-Cremonese 0-0, le pagelle: Pedro il fantasma del Natale passato, quanto sgasa Barbieri
© foto di (C) Domenico Cippitelli
Simone Lorini
ieri alle 20:05Serie A
Simone Lorini

LAZIO

Provedel 6 - Sporca i guanti al 74', gara quasi da spettatore non pagante.

Marusic 6 - Si dimentica di Vardy ad inizio ripresa ma l'inglese lo grazia. Gara ordinata ma senza acuti, specie dal punto di vista offensivo. Dall'82' Lazzari sv.

Gila 6 - Aggressivo al punto giusto, torna a far coppia con Romagnoli chiudendo a doppia mandata la porta di Provedel: e sono nove clean sheet stagionali.

Romagnoli 6 - Guardia attenta su Vardy, l'unico vero riferimento offensiva, reso praticamente innocuo sui temutissimi contropiedi a campo aperto.

Pellegrini 6,5 - Spesso è l'arma offensiva più efficace della squadra con le continue sovrapposizioni a sinistra e le rasoiate che mette al centro.

Guendouzi 6 - Nervoso, rischia la terza espulsione in una settimana per la Lazio, ma Pairetto lo grazia. Riscatta 85 minuti apatici con dieci minuti da leone, quelli finali: con due strappi crea infatti le occasioni migliori della gara per i suoi.

Cataldi 6 - Regia pulita ma elementare, la Lazio fatica molto a creare gioco e neanche appoggiarsi costantemente su Castellanos aiuta ad aprire il campo.

Vecino 5,5 - Il centrocampo biancoceleste fatica terribilmente e l'uruguiano ha caratteristiche ben diverse da Baisc, diventato un insostituibile per Sarri: ecco perchè. Dal 64' Belahyane sv.

Cancellieri 5,5 - Corre tanto, ma anche da lui nessuno spunto degno di nota nell'area di rigore avversaria o nei pressi di essa. Guendozi lo manda in porta nel finale, ma Ceccherini si immola e l'ex Parma non ha colpe (né meriti).

Castellanos 5,5 - Non gioca una gran partita ma almeno ci prova e i tiri della Lazio portano quasi tutti il suo nome. Svaria su tutto il fronte offensiva fino al 90' e questo non lo aiuta a risparmiare energie per la stoccata.

Pedro 5 - Si nota solo quando stende in modo plaetale Barbieri guadagnandosi il giallo: serata da dimenticare, da lui la Lazio non ha nulla. Dal 64' Noslin 6 - Aumenta subito la pericolosità della squadra, non fosse altro per la densità maggiore in area.

Allenatore: Maurizio Sarri 5 - Fa quattro punti tra Parma e Cremonese solo per la follia di Valenti, anche oggi la sua Lazio fa una fatica terribile a rendersi pericolosa, per non parlare di segnare. Oggi niente rossi ma la formazione biancoceleste resta nervosa, quasi frustata dall'incapacità di mettere in pratica le idee del suo allenatore. La scelta di Pedro paga zero dividendi.

CREMONESE (a cura di Pietro Celeste)

Audero 6 - Mai realmente impegnato se non in un paio di prese basse comunque centrali. Bravo sulla rasoiata di Guendouzi al centro in cerca di compagni.

Terracciano 6 - Rischia di mandare all'area una partita fino a quel momento più che sufficiente. La trattenuta viene ritenuta live, per cui la buona prestazione non viene cancellata.

Baschirotto 6,5 - Francobolla Castellanos andandolo a prendere anche oltre la propria metacampo. Conclude la gara senza alcuna sanzione e senza mai aver fatto vedere la porta all'argentino.

Folino 6 - Non male come prima partita da titolare in stagione, perlopiù giù di piede. Sempre allineato con i compagni e senza troppi espedienti alza palloni. Dal 70' Ceccherini 5 - Furbo nel fallo da ultimo uomo su un Cancellieri involato a rete. Un'espulsione che sa di vittima sacrificante.

Barbieri 6,5 - Esce stremato dopo una partita dispendiosa, fatta di strappi ad allungare la squadra permettendole di rifiatare. Bene in entrambe le fasi. Dal 87' Romano s.v.

Grassi 6 - Ammonizione sciocca nel primo tempo per comportamento antisportivo. La sostituzione n'è consequenziale siccome il compito di filtro in mezzo al campo appare funzionale. Dal 69' Vandeputte 6 - Con il suo ingresso la palla, quando a disposizione della Cremonese, gira più velocemente.

Bondo 6 - Densità e muscoli in mezzo al campo, evitando percussioni e filtranti nelle zone centrali, ove la Lazio ci si aspettava facesse male.

Pezzella 6 - Guardingo su Cancellieri, avversario a lui caro siccome compagni ai tempi dell'Empoli. La catena mancina della Cremonese può essere l'anello debole, seppur in realtà regga le poche fiammate dinanzi a lei.

Johnsen 6 - Dove lo metti, sta. Nello scacchiere appare alle spalle di Bonazzoli e Vardy, anche se in realtà lo si vede sul fronte sinistro del campo. Dal 76' Zerbin 5 - Si fa beffare da Guendouzi, sciupa una buona sortita e appare leggero.

Bonazzoli 6,5 - Vivace fin da subito, quando prova ad approfittare delle imprecisioni biancocelesti per sorprendere Provedel. Pennella deliziosamente sulla testa del compagno, il quale si divora il gol del vantaggio. Dal 76' Sanabria s.v.

Vardy 5,5 - Il pericolo numero uno per i biancocelesti viene gestito, non disdegnando di un paio di giocate di fino. L'errore sottoporta sul cross morbido di Bonazzoli, però, non è da uno come lui.

Davide Nicola 6,5 - Porta a casa un punto su un campo ostico e contro una squadra in fiducia. Pareggio giusto: come ben sappiamo la sua Cremonese crea poco, ma oggi subisce altrettanto.

