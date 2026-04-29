Serie A, che noia: è il campionato in cui si segnano meno gol. Sorprende la Bundesliga

I nove gol complessivi tra PSG e Bayern Monaco nel primo confronto in semifinale di Champions League sono parsi a molti un eccesso di spettacolo. Per altri, al contrario, un privilegio per pochi, considerando che corrisponde all'ammontare complessivo di reti segnate in tutto il 34^ turno di Serie A dalle 20 formazioni del campionato italiano.

Si apre così l'ennesima riflessione sullo stato di salute del calcio tricolore. La realtà è che, mentre l'Europa viaggia a ritmi realizzativi altissimi, la Serie A sta imboccando una direzione opposta e preoccupante. Non si tratta più soltanto di una difesa d'eccellenza, ma di un evento poco attrattivo, mentre altre realtà mettono i piedi in testa alle varie Inter, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina. Tutte squadre uscite - chi prima chi dopo - dalle rispettive coppe europee a discapito di rivali stranieri, dai norvegesi del Bodo/Glimt al Galatasaray, passando per Crystal Palace e Aston Villa.

I dati statistici - riportato da Kickest - confermano un isolamento tecnico allarmante: la Serie A è attualmente ultima per gol a partita nel confronto con i primi dodici campionati del ranking UEFA, le seconde divisioni dei top campionati e le tre coppe europee. Si segna meno che ovunque, con uno scarto di circa una rete a match rispetto alla Champions League.