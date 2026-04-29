TMW Di Campli: "Quelli che sbraitano oggi sono i primi responsabili della crisi: De Laurentiis e Lotito"

Donato Di Campli, avvocato e operatore di mercato, ha parlato a TMW nella rubrica 'A tu per tu' soffermandosi anche sui problemi del calcio italiano:

Come si riparte?

"In Italia è l'idea di calcio ad essere sbagliata. Da noi i proventi derivano dai diritti tv e poco altro. Va ripensato il modo di fare calcio".

Era così anche nel 2006...

"Un periodo diverso. Non c'erano neppure i social. Non si poteva fare comunicazione come adesso. Chi sbraita oggi sono i primi responsabili della crisi e mi riferisco a due persone in particolare".

Cioè?

"De Laurentiis e a Lotito. Negli anni hanno pensato a loro stessi. Non hanno settori giovanili adeguati, bisogna far crescere e giocare i nostri giovani".

Le piace Malagò come nuovo presidente della FIGC?

"No. Serve una persona che abbia idee innovative. Malagò fa parte di un sistema obsoleto".