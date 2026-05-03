Serie A, classifica aggiornata: la Juventus manca l'aggancio al Milan ma va a +3 sul Como
TUTTO mercato WEB
Frena anche la Juventus, dopo il tonfo del Milan nel pomeriggio, coi bianconeri che così falliscono l'aggancio ai rossoneri al terzo posto in classifica. L'1-1 dei bianconeri col Verona consente comunque agli uomini di Spalletti di allungare a +3 sul Como, in attesa della sfida di domani sera della Roma contro la Fiorentina coi giallorossi attualmente a -4.
Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 79*
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Como 62
Roma 61*
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48*
Udinese 47
Parma 42*
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37*
Lecce 32
Cremonese 28*
Verona 20
Pisa 18
* una partita in meno
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile