Serie A, i 5 migliori italiani dopo 16 giornate: esce Scamacca, entra Bastoni

Una novità nella classifica dei 5 migliori italiani di Serie A dopo 16 giornate. Esce Scamacca ed entra Bastoni. Prime due posizioni che restano immutate con Wladimiro Falcone che sale sul podio. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Federico Dimarco (Inter) 6.54 (14)

2. Nicolò Barella (Inter) 6.47 (15)

3. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (15)

4. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (14)

5. Elia Caprile (Cagliari) 6.41 (16)

SERIE A - 16ª GIORNATA

Lazio - Cremonese 0-0

Juventus - Roma 2-1

44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)

Cagliari - Pisa 2-2

45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)

Sassuolo - Torino 0-1

66' rig. Vlasic

Fiorentina - Udinese 5-1

21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)

Genoa - Atalanta 0-1

90' + 4 Hien

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 29

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 23

9. Atalanta 22

10. Sassuolo 21

11. Udinese 21

12. Cremonese 21

13. Torino 20

14. Lecce 16

15. Cagliari 15

16. Parma 14

17. Genoa 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 11

20. Fiorentina 9

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)