Spezia, futuro in bilico per Candela: possibile addio già a gennaio

L’esperienza di Antonio Candela allo Spezia potrebbe essere già arrivata a un punto di svolta. Tornato in estate nella sua città dopo l’esperienza al Venezia, l’esterno classe 1999 non ha finora inciso come ci si attendeva, pur collezionando 16 presenze in campionato e due in Coppa Italia, con un assist all’attivo.

Il laterale, utilizzabile sia da terzino che da quinto di centrocampo, secondo quanto riportato da CalcioSpezia, non ha convinto pienamente nello sviluppo offensivo e nella capacità di creare superiorità numerica. Un rendimento che apre scenari di mercato: Candela, infatti, ha estimatori e potrebbe lasciare lo Spezia già nelle prossime settimane.

Essendo in prestito dal Venezia, con diritto di riscatto fissato a 50mila euro, l’eventuale operazione passerebbe prima dal rientro alla base e poi da una nuova cessione. In caso di partenza, il club ligure sarebbe pronto a intervenire per inserire un esterno con caratteristiche differenti, più funzionale alle idee tattiche di Roberto Donadoni.