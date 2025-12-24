TMW Fiorentina a caccia di esterni d'attacco a gennaio: la prima idea porta a Boga

Aspettando Paratici, in casa Fiorentina si comincia già con le proiezioni verso il mercato di gennaio. E uno degli obiettivi concreti della società viola sarà quello di rendere la rosa più versatile e adatta anche per eventuali cambi tattici in corso, sia che si intenda le singole partite sia nel percorso dei prossimi mesi.

Una delle primissime necessità della Fiorentina riguarda l'individuazione di un esterno d'attacco. E c'è un preferito, una vecchia conoscenza del calcio italiano come Jeremie Boga (28 anni). L'esterno d'attacco ivoriano, che in Serie A abbiamo visto all'opera con le maglie di Sassuolo e Atalanta, è in uscita dalla rosa del Nizza ed è il primo obiettivo di gennaio della Fiorentina per le fasce dell'attacco.

A proposito di possibili affari di mercato tra la Fiorentina e il Nizza, nelle scorse ore è emersa la possibilità che a fare il percorso inverso sia il centrocampista Amir Richardson, tra l'altro nizzardo anche di passaporto essendo nato nella località della Costa Azzurra. E in tal senso le parole di ieri dello stesso Richardson suonano come un campanello d'allarme: "Confesso di non aver compreso appieno il mio destino - ha detto - perché l'ex allenatore (Pioli, ndr) mi ha detto che contava su di me, il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferisco andarmene questo inverno".