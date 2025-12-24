Serie A, la Flop 11 dopo 16 giornate. David il peggiore, Fiorentina la più rappresentata

Podio della Flop 11 che rimane invariato nei protagonisti, con il solo cambio di classifica tra seconda e terza posizione con Ndour che grazie alla rete segnata all'Udinese scende al terzo posto. Fiorentina che resta la squadra di gran lunga più rappresentata con ben 7 giocatori. Seguono Pisa e Udinese a 2. Con un giocatore Cagliari, Como, Genoa, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Torino e Verona. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Jonathan David (Juventus) 5.30 (10)

2. Simon Sohm (Fiorentina) 5.36 (11)

3. Cher Ndour (Fiorentina) 5.44 (9)

4. Marius Marin (Pisa) 5.50 (10)

5. Dodò (Fiorentina) 5.53 (16)

6. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.54 (13)

7. Pablo Marí (Fiorentina) 5.60 (10)

8. Maduka Okoye (Udinese) 5.60 (10)

9. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.61 (9)

10. Santiago Gimenez (Milan) 5.61 (9)

11. Matteo Tramoni (Pisa) 5.62 (13)

12. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.62 (13)

13. Boulaye Dia (Lazio) 5.62 (13)

14. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.64 (14)

15. Alvaro Morata (Como) 5.64 (11)

16. Tete Morente (Lecce) 5.64 (11)

17. Kristjan Asllani (Torino) 5.65 (13)

18. Michel Adopo (Cagliari) 5.66 (16)

19. Adam Buksa (Udinese) 5.67 (12)

20. Robin Gosens (Fiorentina) 5.67 (9)

SERIE A - 16ª GIORNATA

Lazio - Cremonese 0-0

Juventus - Roma 2-1

44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)

Cagliari - Pisa 2-2

45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)

Sassuolo - Torino 0-1

66' rig. Vlasic

Fiorentina - Udinese 5-1

21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)

Genoa - Atalanta 0-1

90' + 4 Hien

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 29

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 23

9. Atalanta 22

10. Sassuolo 21

11. Udinese 21

12. Cremonese 21

13. Torino 20

14. Lecce 16

15. Cagliari 15

16. Parma 14

17. Genoa 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 11

20. Fiorentina 9

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)