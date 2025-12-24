Inter su Palestra: l'Atalanta può 'risarcire' il Cagliari con Brescianini e Maldini

C'è grande interesse attorno alle sorti di Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta ma ceduto in estate in prestito al Cagliari, che si sta ben distinguendo con gli isolani in questi primi mesi da calciatore di Serie A.

Tra le squadre più interessate a Palestra si trova senza dubbio l'Inter, che ha da coprire la falla in rosa portata dal prolungato infortunio alla caviglia di Dumfries, che terrà l'esterno olandese lontano dai campi fino alla fine dell'inverno. Ed ecco che potrebbe essere messo in piedi un intrigo a tre, che vede coinvolte il Cagliari, l'Atalanta che ne detiene la proprietà del cartellino e appunto l'Inter. Con un paio di giocatori che potrebbero spostarsi da Bergamo alla Sardegna per liberare Palestra.

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, l'Atalanta potrebbe richiamare alla base Palestra e girare al Cagliari come 'risarcimento' due calciatori in prestito: il centrocampista Marco Brescianini, che col dirigente dei sardi Angelozzi ha già lavorato fruttuosamente al Frosinone, e l'esterno d'attacco Daniel Maldini. A quel punto l'Atalanta potrebbe dare l'ok anche alla cessione immediata di Palestra, che viene valutato già tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ed è lì che l'Inter potrebbe cercare di inserirsi, per portarsi a casa uno dei talenti più promettenti nell'intero panorama del calcio italiano.