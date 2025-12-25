Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

INTER, IL BARCELLONA PENSA A DE VRIJ. NAPOLI, DE LAURENTIIS VUOLE BLINDARE CONTE FINO AL 2029. JUVENTUS E MILAN LAVORANO A UNO SCAMBIO: GATTI IN ROSSONERO E DE WINTER ALLA VECCHIA SIGNORA. ATALANTA, BELLANOVA NON È CEDIBILE A GENNAIO. BOLOGNA, ACCELERATA PER LEYSEN. CASALE ANDRÀ VIA. LAZIO, PER DELE-BASHIRU VERRANNO VALUTATE SOLO OFFERTE TRA I 20-25 MILIONI DI EURO. NUNO TAVARES HA RAGGIUNTO L'ACCORDO CON L'AL-ITTIHAD. COMO, IL FUTURO DI DIEGO CARLOS È INCERTO. FIORENTINA, GOSENS VUOLE RESTARE. RANIERI NON È SUL MERCATO. PER LA FASCIA BOGA È LA PRIMA OPZIONE. UDINESE, PER L'ATTACCO SPUNTA VOROBYOV. TORINO, IDEA PRATI. PARMA SUPERATO, SKOGLUND VICINO AL GIRONA. IL PISA SONDA IL TERRENO PER MAUPAY.

INTER

Il Barcellona cerca un difensore a gennaio e, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, nel casting di nomi ci sarebbe anche quello del centrale dell'Inter, Stefan De Vrij. I blaugrana cercano un giocatore che abbia già esperienza, che possa inserirsi in poco tempo dunque. Al contempo, facendo fronte alla necessità di non poter investire grandi cifre. Possibilmente mancino e possibilmente un'occasione, insomma. L'olandese è di piede destro, ma risponde al resto dei canoni richiesti. Ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con l'Inter e non si è ancora parlato di rinnovo. Da capire però se l'Inter possa considerare una sua partenza anticipata, tenendo conto del fatto che, pur giocando poco come titolare, rappresenti un "usato sicuro" che all'occorrenza ha sempre risposto presente.

NAPOLI

ADL sta apparecchiando il colpo grosso del 2026 con il suo allenatore Conte, scrive Il Mattino. Anche perché il presidente del Napoli è conscio che il suo lavoro attiri delle sirene da ogni parte, anche dalla tanto temuta Arabia Saudita. E per questo ha deciso di provare a giocare d'anticipo, andando a intervenire sul contratto attuale di Conte, che scade il 30 giugno del 2027. L'idea di De Laurentiis è di sottoporre a Conte un nuovo contratto che estenda per altri due anni il vincolo professionale. Sarebbe quindi fino al 2029, con inseriti anche degli obiettivi di carattere societario, come per esempio i lavori da avviare per il nuovo centro sportivo. Conte, che con De Laurentiis ha un rapporto solidissimo, valuterà la proposta del Napoli. Per lui sarebbe una sorta di unicum, considerando che non è mai rimasto oltre tre anni dentro la stessa realtà.

JUVENTUS E MILAN

Juventus e Milan potrebbero rendersi protagoniste di uno scambio di giocatori nel calciomercato di gennaio che sta per cominciare. I rossoneri hanno bisogno di rinforzi in difesa e il prescelto di Allegri sarebbe Federico Gatti, con cui ha vissuto un rapporto professionale ottimo ai tempi della comune militanza in bianconero, e che accoglierebbe volentieri anche al Milan. Si è parlato nelle scorse ore di un possibile scambio con Ricci, ma non è l'unica soluzione percorsa. Sì, perché per lasciare Gatti al Milan la Juventus potrebbe anche puntare a riprendersi Koni De Winter per una questione di liste.

ATALANTA

L'Atalanta non reputa cedibile Raoul Bellanova durante il mercato di gennaio. Il terzino difficilmente sarà oggetto di contrattazione, sia per una valutazione molto alta - intorno ai 30 milioni dopo essere stato acquistato per oltre 20 solamente ad agosto del 2025 - sia perché centrale nel progetto di Raffaele Palladino. Un eventuale ritorno di Marco Palestra - comunque non semplice - potrebbe cambiare la situazione, ma difficilmente stravolgerla. Del resto Inter e Atalanta non hanno avuto contatti per Bellanova nel corso delle ultime settimane. Dunque è difficile pensare a una sua cessione durante il mercato di gennaio, anche perché sarebbe complicato sostituirlo.

BOLOGNA

Un intervento che il Bologna è pronto a fare nella finestra invernale di trasferimenti riguarda la difesa e nello specifico l'individuazione di un nuovo centrale per la retroguardia. Nelle ultime ore il cerchio si è stretto attorno a Fedde Leysen (22 anni), centrale belga che gioca in patria con la maglia della Royale Union Saint-Gilloise, squadra con cui peraltro gli emiliani vantano trascorsi recenti sul mercato, avendoci prelevato già El Azzouzi. Per un Leysen che è in pole position per approdare al Bologna a gennaio, c'è un altro difensore invece con le valigie in mano. Si tratta di Nicolò Casale (27), acquistato a titolo definitivo a maggio dai felsinei dopo un anno in prestito, ma ben poco impiegato in questa stagione, tra scelte tecniche e infortuni. Più di una squadra di Serie A ha già bussato alla porta del suo procuratore.

LAZIO

La posizione della Lazio per le squadre che dovessero interessarsi al centrocampista Fisayo Dele-Bashiru è chiara. L'interesse c'è attorno ad un giocatore arrivato a fronte di un esborso totale inferiore a 6 milioni di euro, ma il club non sembra essere pronto a cederlo a cuor leggero. Anzi, di fronte ai primi sondaggi il messaggio, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe stato irremovibile: le offerte devono essere dai 20-25 milioni in su.

È Nuno Tavares uno degli indiziati a lasciare la Serie A a gennaio, e più in particolare ovviamente la Lazio. Il terzino sinistro portoghese, infatti, potrebbe avere un futuro (imminente) in Saudi Pro League. Ad aver messo gli occhi sul classe 2000 - autore di una prima parte di stagione non esaltante con i biancocelesti - è infatti l'Al Ittihad. Il club saudita fa sul serio per Nuno Tavares, tanto che - secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com - c'è già un accordo col giocatore fino al 2029, a cifre molto importanti. Adesso i due club - Al Ittihad e Lazio - tratteranno nelle prossime per trovare la quadra sull'operazione. Da ricordare che l'Arsenal, club dal quale i biancocelesti hanno prelevato il 25enne portoghese nell'estate 2024, detiene una percentuale di rivendita del 40%.

COMO

Diego Carlos era stato messo sul mercato dal Fenerbahce dopo una metà di stagione deludente e da assoluto fantasma e ora, nonostante le grandiose prestazioni sfoggiate sulle rive del Lago, avrebbe tutte le intenzioni di procedere con la cessione. Nel prossimo mercato estivo, in caso di offerta ritenuta congrua, i turchi procederanno con la vendita del giocatore anche perché hanno necessità di rimpolpare le casse per poi devolvere il ricavato in altri acquisti futuri. La valutazione del colosso brasiliano potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro. Il Como è avvisato: servirà intavolare quanto prima dei dialoghi con il Fener se Fabregas vorrà tenersi il difensore a tenuta stagna.

FIORENTINA

Robin Gosens ha una voglia matta di tornare in campo per provare a salvare la barca che sta affondando. L'ultima gara vinta 5-1 contro l'Udinese è certo una bella scialuppa per il morale, ma la Fiorentina resta all'ultimo posto. E Gosens, per carattere e personalità, non è certo quello che spinge per abbandonare la barca in acque agitate. E allora? Perché tante voci? Semplice. Perché Gosens piace a tanti. All'Atalanta di quel Raffaele Palladino che la scorsa stagione lo ha sublimato come pochi altri in precedenza. Alla Roma di Gian Piero Gasperini, che un interprete nel ruolo lo cerca. Gosens, lusingato, pensa però solo a Firenze. Se poi la società prenderà altre strade e farà valutazioni diverse, sarà il primo a prenderne atto. Ma non arriverà da lui la richiesta di lasciare i Viola.

Nonostante Ranieri sia stato quindi degradato da capitano a vice, per la Fiorentina la sua posizione non è in discussione. Ranieri non è visto come un problema dalla dirigenza del club viola e anche con l'imminente arrivo di Paratici a capo dell'area tecnica non sono previsti cambiamenti drastici nelle prossime settimane. Tutto questo porta a pensare che per il focoso difensore non sia in ponte nulla di più che un semplice arretramento delle gerarchie, senza ipotesi di cessioni nella finestra di mercato di gennaio. Intanto però salterà la trasferta di Parma per squalifica. Lo riferisce il portale specializzato FirenzeViola.it.

Una delle primissime necessità della Fiorentina riguarda l'individuazione di un esterno d'attacco. E c'è un preferito, una vecchia conoscenza del calcio italiano come Jeremie Boga (28 anni). L'esterno d'attacco ivoriano, che in Serie A abbiamo visto all'opera con le maglie di Sassuolo e Atalanta, è in uscita dalla rosa del Nizza ed è il primo obiettivo di gennaio della Fiorentina per le fasce dell'attacco.

UDINESE

L'Udinese guarda all'estero per rinforzare il reparto offensivo in vista della sessione invernale del calciomercato (il 2 gennaio il via ufficiale all'apertura, ndr). Secondo quanto riaccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club friulano - pur avendo priorità verso altri reparti - ha sondato anche un profilo per l'attacco: si tratta del russo Dmitriy Vorobyov, classe 1997, attualmente in forza alla Lokomotiv Mosca.

TORINO

Con il mercato invernale alle porte e la necessità di intervenire senza stravolgere l’assetto della squadra, il Torino si prepara a muoversi con attenzione ma senza farsi cogliere impreparato. L’area tecnica guidata da Gianluca Petrachi tiene monitorati tutti i reparti, non solo per individuare possibili rinforzi, ma anche per farsi trovare pronta nel caso si concretizzassero delle uscite. In quest’ottica torna di attualità il nome di Matteo Prati.

PARMA

Sorpasso per Hampus Skoglund, obiettivo di mercato da diversi mesi per il Parma: il club ducale ha seguito lo svedese dell'Hammarby già in estate, ma non ha affondato il colpo, ed è alla ricerca di un terzino destro anche in questa sessione di mercato, che non dovrebbe però essere lo svedese. Stando a quanto da noi raccolto, il giocatore adesso sarebbe vicino agli spagnoli del Girona. I catalani hanno sorpassato nelle ultime ore Mainz e Parma, avvicinandosi sensibilmente all'obiettivo: il terzino 21enne è reduce da 32 presenze con la maglia biancoverde, ma ora il suo futuro sembra essere in Liga.

PISA

L'Italia nel destino. Neal Maupay sembra sempre più lontano da Marsiglia e del'OM. Il calciatore con il passaporto francese e argentino è ormai in rotta con Roberto De Zerbi e fuori dai radar del club francese. Dopo un minuto disputato il mese scorso nel derby contro il Nizza, il giocatore non è più stato convocato dall'allenatore e si prospetta una cessione nel mese di gennaio per ritrovare la continuità in campo. Per questo motivo che si potrebbero aprire le porte in Italia dopo gli accostamenti quest'estate a Sassuolo e Genoa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Maupay sarebbe un'idea per il Pisa di Alberto Gilardino. I nerazzurri cercano gol e punti per abbandonare il penultimo posto in classifica e tornare a lottare per la salvezza.

JAVI GALAN RIPARTE DALL'OSASUNA, IL PSV BLINDA FINO A GIUGNO VEERMAN E IL PORTO RINNOVA CON DIOGO COSTA. IL REAL MADRID TRATTA CON VICINIUS, OCCHI DEL BAYERN SU UN TALENTO EMERGENTE INGLESE. LIVERPOOL-SALAH, A BREVE IL FACCIA A FACCIA CON IL SUO AGENTE, MENTRE IL LIONE DA LA CACCIA A NARTEY

Il PSV Eindhoven blinda uno dei suoi pezzi pregiati. Club e giocatore hanno infatti raggiunto un accordo formale: Joey Veerman non lascerà l'Eredivisie nella prossima finestra di mercato, garantendo la sua permanenza tra le fila dei Boeren almeno fino all'estate. La decisione, ufficializzata oggi, mette fine alle insistenti voci di mercato che vedevano il ventisettenne centrocampista nel mirino di diversi club europei. È stato lo stesso Veerman a voler rassicurare i tifosi: "Nelle ultime settimane sono circolate molte storie e con questo annuncio vogliamo fare chiarezza", ha dichiarato il giocatore. "Auguro a tutti uno splendido finale di 2025; dal nuovo anno, con tutto il gruppo, daremo il massimo per rendere indimenticabile la seconda metà di stagione. A presto!".

Javi Galán è un nuovo giocatore dell'Osasuna: è stato raggiunto un accordo con l'Atlético Madrid, come si legge sul sito ufficiale dell'Osasuna: "L'Osasuna puntella la corsia mancina con un colpo d'esperienza. Il club navarrese ha ufficializzato l'accordo con l'Atlético de Madrid per l'acquisizione dei diritti sportivi di Javi Galán, operazione chiusa sulla base di un esborso immediato di 500.000 euro. Il difensore ha firmato un contratto che lo legherà alla formazione "rojilla" fino al 30 giugno 2026. L'intesa prevede inoltre una clausola lungimirante: qualora il rapporto tra le parti dovesse proseguire oltre la scadenza del 2026, l'Atlético Madrid si riserverà il diritto di incassare ulteriori 500.000 euro per ogni stagione supplementare, a condizione che l'Osasuna centri la permanenza in LaLiga EA Sports.

Il futuro di Vinicius Junior e del Real Madrid sembra destinato a proseguire ancora insieme. Secondo quanto riportato da Radio Marca, i Blancos potrebbero annunciare il rinnovo del contratto del fuoriclasse brasiliano a brevissimo giro di posta, mettendo fine a settimane di incertezze e speculazioni. Nonostante il venticinquenne sia finito recentemente al centro di una vera e propria tempesta mediatica — tra una disputa contrattuale che sembrava insanabile, un calo di forma evidente e un'accoglienza insolitamente fredda da parte del pubblico del Bernabéu — la posizione del club non è mai cambiata. Il presidente Florentino Pérez continua a considerare l'esterno brasiliano una figura imprescindibile per il presente e il futuro del club, accelerando i tempi per estendere l'attuale accordo in scadenza a giugno 2027.

Mohamed Salah continua a trascinare l'Egitto. Anche nel match d'esordio contro lo Zimbabwe, il fuoriclasse dei Faraoni è stato l'eroe assoluto, siglando la rete del definitivo 2-1 che ha completato la rimonta della sua Nazionale. Ma se Salah è concentrato esclusivamente sul campo, fuori dal rettangolo di gioco il suo futuro sta entrando in una fase caldissima. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il direttore sportivo del Liverpool, Richard Hughes, avrebbe in agenda un incontro decisivo faccia a faccia con l'agente del giocatore, Ramy Abbas. Il vertice dovrebbe aver luogo proprio mentre l'attaccante è impegnato in Coppa d'Africa, un segnale della volontà del club inglese di fare chiarezza su una situazione sempre più intricata.

Diogo Costa rinnova ulteriormente il suo rapporto con il Porto: ufficiale il prolungamento fino al 30 giugno 2030. Il portiere della squadra di Farioli e del Portogallo attualmente ha 26 anni ed è legato ai Dragoes fin dalle giovanili. Al termine del suo nuovo contratto sarà sulla soglia dei 31 anni, dunque qualora lo rispettasse avrebbe già legato la quasi totalità della sua carriera al club nel quale è cresciuto. Di seguito il comunicato del Porto: "Diogo Costa ha prolungato il legame che lo lega all'FC Porto fino al 2030, con una clausola di rescissione del valore di 60 milioni di euro.

Il Bayern Monaco guarda con estremo interesse alla League One inglese (sarebbe la nostra Serie C, ndr) per scovare i campioni di domani. Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, i primatisti della Bundesliga avrebbero messo nel mirino Dylan Lawlor, diciannovenne difensore centrale del Cardiff City, la cui crescita esponenziale sta attirando l’attenzione dei principali osservatori europei.

Il Lione si candida a essere il protagonista assoluto della prossima sessione invernale di mercato. Dopo aver sbalordito l'Europa assicurandosi il prestito di Endrick, il club francese non sembra intenzionato a fermarsi e avrebbe già messo nel mirino un nuovo rinforzo per il centrocampo: il ventenne danese Noah Nartey. Secondo quanto riportato da L'Équipe, Nartey è diventato uno degli obiettivi prioritari per gennaio. La dirigenza dell'Olympique Lione vede nel giovane centrocampista del Brøndby un profilo di "lusso", capace di aggiungere qualità, dinamismo e prospettiva alla mediana di Pierre Sage.