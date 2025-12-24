Union Brescia, la strategia per il mercato di gennaio: due attaccanti e rinforzi in tutti i reparti

L'Union Brescia si prepara a un mercato invernale da protagonista. Dopo il successo in extremis contro l'Inter Under 23, la Leonessa si godono la pausa natalizia prima di tuffarsi nella sessione di gennaio con ambizioni importanti e diverse operazioni già programmate.

PRIORITÀ ALL'ATTACCO

L'emergenza principale riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, la dirigenza ha messo nel mirino due rinforzi offensivi: due punte classiche oppure una punta centrale e un trequartista. La necessità di intervenire è diventata ancora più urgente dopo il nuovo infortunio di Luca Vido, che ha ulteriormente ridotto le opzioni a disposizione di Eugenio Corini.

RINFORZI A TUTTO CAMPO

Ma il piano del Brescia non si limita all'attacco. La lista degli obiettivi del direttore sportivo comprende anche un centrocampista per dare maggiore qualità e alternative nella zona nevralgica del campo, e un esterno destro che possa rappresentare un'alternativa valida a Guglielmotti.

Non è escluso nemmeno un intervento in difesa: la società sta valutando l'opportunità di aggiungere un difensore per completare il pacchetto arretrato e offrire a Ferretti una rosa più competitiva per affrontare la seconda parte di stagione.