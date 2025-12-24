Boxing Day di Serie B, Modena-Monza è il match of the week. La nota

La voce dei protagonisti, ma anche immagini speciali per regalare ai tifosi nuovi contenuti e tante emozioni. Anche nel Boxing Day arriva il “Match of the Week”, il nuovo format promosso da Lega Serie B e DAZN che vedrà l’anticipo del venerdì fra Modena e Monza, big match della 18a giornata e trasmesso anche in modalità free dalla piattaforma leader nell'intrattenimento sportivo, arricchito con upgrade produttivi ed editoriali.

Le immagini speciali saranno garantite da camere hi-tech, con un Gimbal per vivere in modo inedito inedito il cuore del gioco e un drone per godere dello spettacolo attraverso la panoramica dall’alto, valorizzando il pubblico e la struttura sportiva all’interno del suo contesto cittadino.

Dal punto di vista editoriale, la sfida - che sarà accessibile in piattaforma dalle ore 20 - vede giornalista Eleonora Incardona, talent di DAZN, condurre approfondimenti esclusivi nel pre e nel post, attraverso interviste ai protagonisti. In postazione, inoltre, il telecronista Ricky Buscaglia che sarà supportato dal commento tecnico dell’ex centrocampista di Cagliari e Brescia Alessandro Budel.

Con il Match of the Week, Lega Serie B e DAZN vogliono regalare agli appassionati della Serie BKT un nuovo modo di vivere l’esperienza della gara, per contribuire a far crescere lo spettacolo e il fascino del torneo.