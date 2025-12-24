Padova, Mirabelli: "Papu qui per qualcosa d'importante. Mercato? Pronti a cogliere occasioni"

A chiusura del 2025 da casa Padova, arrivano alcune dichiarazioni del direttore sportivo Massimo Mirabelli. Ecco uno stralcio delle sue parole al quotidiano Il Mattino di Padova:

“Ogni più rosea aspettativa è stata superata, non potevamo chiedere di più però questo non vuol dire che dobbiamo accontentarci e rilassarci, il cammino è lungo e tortuoso. Dobbiamo fare i nostri 45 punti il prima possibile per consolidare la categoria”.

Sull'impatto nella realtà biancoscudata del "Papu" Gomez, poi, l'ex dirigente de Milan, ha spiegato: “È un ragazzo straordinario, gli ho spiegato il progetto che avevamo e gli è piaciuto. Il Papu ha detto di dover dedicare gli ultimi sforzi della sua carriera a Padova e di voler conquistare qualcosa di importante”

Chiosa finale sul mercato di gennaio: “Sappiamo che abbiamo una rosa ottima e soddisfacente per le nostre ambizioni, però c’è un mercato aperto per un mese. Nel momento che ci sarà qualche occasione per prendere giocatori in prospettiva futura non ci tireremo indietro. Non abbiamo ad oggi esigenze particolari”.