De Laurentiis vuole blindare Conte, gli proporrà il rinnovo fino al 2029. L'allenatore valuterà

Antonio Conte ha fatto sollevare al Napoli il secondo titolo della sua era all'ombra del Vesuvio con la vittoria di lunedì sera per 2-0 nel Bologna che ha consegnato agli azzurri la Supercoppa Italiana 2025. Il suo presidente Aurelio De Laurentiis è innamorato calcisticamente del suo lavoro e ha le idee chiare su come muoversi.

ADL sta apparecchiando il colpo grosso del 2026 con il suo allenatore Conte, scrive l'edizione odierna de Il Mattino. Anche perché il presidente del Napoli è conscio che il suo lavoro attiri delle sirene da ogni parte, anche dalla tanto temuta Arabia Saudita. E per questo ha deciso di provare a giocare d'anticipo, andando a intervenire sul contratto attuale di Conte, che scade il 30 giugno del 2027.

L'idea di De Laurentiis è di sottoporre a Conte un nuovo contratto che estenda per altri due anni il vincolo professionale. Sarebbe quindi fino al 2029, con inseriti anche degli obiettivi di carattere societario, come per esempio i lavori da avviare per il nuovo centro sportivo. Conte, che con De Laurentiis ha un rapporto solidissimo, valuterà la proposta del Napoli. Per lui sarebbe una sorta di unicum, considerando che non è mai rimasto oltre tre anni dentro la stessa realtà.