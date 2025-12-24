Serie A, la Top 20 dopo 16 giornate: podio milanista per 2/3. Inter domina dal 4° posto in giù
Podio immutato nella Top 20 di Serie A dopo 16 giornate. Inter che si conferma la squadra di gran lunga più rappresentata con ben 7 giocatori. Seguono Milan e Napoli con 3 a testa, Cremonese a 2. Completano l'opera Atalanta, Cagliari, Como, Lecce e Roma con un giocatore. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Christian Pulisic (Milan) 6.80 (10)
2. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
3. Mike Maignan (Milan) 6.57 (14)
4. Federico Dimarco (Inter) 6.54 (14)
5. Nico Paz (Como) 6.50 (15)
6. Nicolò Barella (Inter) 6.47 (15)
7. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (15)
8. Luka Modric (Milan) 6.43 (15)
9. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (14)
10. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (12)
11. Elia Caprile (Cagliari) 6.41 (16)
12. Emil Audero (Cremonese) 6.38 (12)
13. David Neres (Napoli) 6.38 (12)
14. Lautaro Martínez (Inter) 6.37 (15)
15. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.36 (11)
16. Gianluca Scamacca (Atalanta) 6.35 (10)
17. Marcus Thuram (Inter) 6.35 (10)
18. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.35 (10)
19. Mile Svilar (Roma) 6.34 (16)
20. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33 (9)
SERIE A - 16ª GIORNATA
Lazio - Cremonese 0-0
Juventus - Roma 2-1
44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)
Cagliari - Pisa 2-2
45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)
Sassuolo - Torino 0-1
66' rig. Vlasic
Fiorentina - Udinese 5-1
21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)
Genoa - Atalanta 0-1
90' + 4 Hien
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 29
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 23
9. Atalanta 22
10. Sassuolo 21
11. Udinese 21
12. Cremonese 21
13. Torino 20
14. Lecce 16
15. Cagliari 15
16. Parma 14
17. Genoa 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 11
20. Fiorentina 9
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)