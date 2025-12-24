Serie A, la Top 20 dopo 16 giornate: podio milanista per 2/3. Inter domina dal 4° posto in giù

Podio immutato nella Top 20 di Serie A dopo 16 giornate. Inter che si conferma la squadra di gran lunga più rappresentata con ben 7 giocatori. Seguono Milan e Napoli con 3 a testa, Cremonese a 2. Completano l'opera Atalanta, Cagliari, Como, Lecce e Roma con un giocatore. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Christian Pulisic (Milan) 6.80 (10)

2. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)

3. Mike Maignan (Milan) 6.57 (14)

4. Federico Dimarco (Inter) 6.54 (14)

5. Nico Paz (Como) 6.50 (15)

6. Nicolò Barella (Inter) 6.47 (15)

7. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (15)

8. Luka Modric (Milan) 6.43 (15)

9. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (14)

10. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (12)

11. Elia Caprile (Cagliari) 6.41 (16)

12. Emil Audero (Cremonese) 6.38 (12)

13. David Neres (Napoli) 6.38 (12)

14. Lautaro Martínez (Inter) 6.37 (15)

15. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.36 (11)

16. Gianluca Scamacca (Atalanta) 6.35 (10)

17. Marcus Thuram (Inter) 6.35 (10)

18. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.35 (10)

19. Mile Svilar (Roma) 6.34 (16)

20. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33 (9)

SERIE A - 16ª GIORNATA

Lazio - Cremonese 0-0

Juventus - Roma 2-1

44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)

Cagliari - Pisa 2-2

45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)

Sassuolo - Torino 0-1

66' rig. Vlasic

Fiorentina - Udinese 5-1

21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)

Genoa - Atalanta 0-1

90' + 4 Hien

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 29

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 23

9. Atalanta 22

10. Sassuolo 21

11. Udinese 21

12. Cremonese 21

13. Torino 20

14. Lecce 16

15. Cagliari 15

16. Parma 14

17. Genoa 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 11

20. Fiorentina 9

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)