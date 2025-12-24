Bigica sul momento del Bari: “Maglia pesante, ma sono convinto che si tireranno fuori”

Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla difficile stagione in Serie B del Bari, formazione che l'ha lanciato nel grande calcio e della quale è stato anche capitano.

"Spero soltanto riescano a tirarsi da questa situazione - spiega l'ex centrocampista attraverso i microfoni di TuttoBari -. Consigli? E' una maglia pesante e quindi ci vuole tanto impegno. Sono convinto ce lo mettano, è impossibile vestire la maglia del Bari e non metterlo. Bisogna fare tutti qualcosa in più, sicuramente si tireranno fuori".