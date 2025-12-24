Xabi Alonso ha superato la tempesta, per ora. LaLiga torna nel 2026 col derby catalano

Campionato spagnolo che ha già chiuso il 2025 e dà appuntamento all'anno nuovo col solito eterno duello fra Barcellona e Real Madrid.

Xabi Alonso supererà l'anno, nonostante sia sulla graticola da diverse settimane. Il tecnico basco paga un periodo complicato della squadra che è passata da un +5 sul Barcellona a un -4. Le vittorie contro Alavés e Siviglia mantengono a galla l'ex allenatore del Bayer Leverkusen, che aprirà il suo 2026 sfidando il Betis al "Bernabeu". Ma la gara più bella al ritorno de LaLiga è il derby di Barcellona dove troviamo un Espanyol clamorosamente in alto. L'ultimo successo in campionato nella stracittadina da parte dei Periquitos è datato 2009 mentre in casa, sempre in campionato, non vincono addirittura dal 2007. Sfateranno il tabù?

LALIGA - 19ª GIORNATA

Rayo Vallecano - Getafe (2 gennaio, ore 21)

Celta Vigo - Valencia (3 gennaio, ore 14)

Osasuna - Athletic Bilbao (3 gennaio, ore 16.15)

Elche - Villarreal (3 gennaio, ore 18.30)

Espanyol - Barcellona (4 gennaio, ore 14)

Siviglia - Levante (4 gennaio, ore 14)

Real Madrid - Betis (4 gennaio, ore 16.15)

Alavés - Oviedo (4 gennaio, ore 18.30)

Maiorca - Girona (4 gennaio, ore 18.30)

Real Sociedad - Atlético Madrid (4 gennaio, ore 21)

CLASSIFICA

1. Barcellona 46

2. Real Madrid 42

3. Atlético Madrid 37

4. Villarreal 35

5. Espanyol 33

6. Betis 28

7. Celta Vigo 23

8. Athletic Bilbao 23

9. Elche 22

10. Siviglia 20

11. Getafe 20

12. Osasuna 18

13. Maiorca 18

14. Alavés 18

15. Rayo Vallecano 18

16. Real Sociedad 17

17. Valencia 16

18. Girona 15

19. Oviedo 11

20. Levante 10

MARCATORI

18 reti: Mbappé (Real Madrid)

11 reti: Ferran Torres (Barcellona)

9 reti: Muriqi (Maiorca)

8 reti: Lewandowski (Barcellona)

7 reti: Alvarez (Atlético Madrid), Raphinha e Yamal (Barcellona), Cucho Hernandez (Betis)

ASSIST

7 assist: Yamal (Barcellona)

6 assist: Rashford (Barcellona) e Milla (Getafe)

5 assist: Pedri (Barcellona), Exposito (Espanyol), Arda Guler e Vinicius (Real Madrid)