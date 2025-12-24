Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Xabi Alonso ha superato la tempesta, per ora. LaLiga torna nel 2026 col derby catalano

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
ieri alle 22:35
Campionato spagnolo che ha già chiuso il 2025 e dà appuntamento all'anno nuovo col solito eterno duello fra Barcellona e Real Madrid.

Xabi Alonso supererà l'anno, nonostante sia sulla graticola da diverse settimane. Il tecnico basco paga un periodo complicato della squadra che è passata da un +5 sul Barcellona a un -4. Le vittorie contro Alavés e Siviglia mantengono a galla l'ex allenatore del Bayer Leverkusen, che aprirà il suo 2026 sfidando il Betis al "Bernabeu". Ma la gara più bella al ritorno de LaLiga è il derby di Barcellona dove troviamo un Espanyol clamorosamente in alto. L'ultimo successo in campionato nella stracittadina da parte dei Periquitos è datato 2009 mentre in casa, sempre in campionato, non vincono addirittura dal 2007. Sfateranno il tabù?

LALIGA - 19ª GIORNATA

Rayo Vallecano - Getafe (2 gennaio, ore 21)
Celta Vigo - Valencia (3 gennaio, ore 14)
Osasuna - Athletic Bilbao (3 gennaio, ore 16.15)
Elche - Villarreal (3 gennaio, ore 18.30)
Espanyol - Barcellona (4 gennaio, ore 14)
Siviglia - Levante (4 gennaio, ore 14)
Real Madrid - Betis (4 gennaio, ore 16.15)
Alavés - Oviedo (4 gennaio, ore 18.30)
Maiorca - Girona (4 gennaio, ore 18.30)
Real Sociedad - Atlético Madrid (4 gennaio, ore 21)

CLASSIFICA

1. Barcellona 46
2. Real Madrid 42
3. Atlético Madrid 37
4. Villarreal 35
5. Espanyol 33
6. Betis 28
7. Celta Vigo 23
8. Athletic Bilbao 23
9. Elche 22
10. Siviglia 20
11. Getafe 20
12. Osasuna 18
13. Maiorca 18
14. Alavés 18
15. Rayo Vallecano 18
16. Real Sociedad 17
17. Valencia 16
18. Girona 15
19. Oviedo 11
20. Levante 10

MARCATORI

18 reti: Mbappé (Real Madrid)
11 reti: Ferran Torres (Barcellona)
9 reti: Muriqi (Maiorca)
8 reti: Lewandowski (Barcellona)
7 reti: Alvarez (Atlético Madrid), Raphinha e Yamal (Barcellona), Cucho Hernandez (Betis)

ASSIST

7 assist: Yamal (Barcellona)
6 assist: Rashford (Barcellona) e Milla (Getafe)
5 assist: Pedri (Barcellona), Exposito (Espanyol), Arda Guler e Vinicius (Real Madrid)

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
