TMW Il Bologna prende un difensore e ne cede un altro. Accelerata su Leysen, esce Casale

Il Bologna si appresta ad effettuare qualche operazione di mercato di 'rifinitura' a gennaio, con l'obiettivo di consegnare al tecnico Vincenzo Italiano una rosa sempre più adeguata per i molteplici impegni ai quali è chiamata la compagine rossoblù. Se in termini quantitativi già la rosa del Bologna vanta pochi eguali nel panorama della Serie A, con tante alternative presenti, sul piano della qualità degli interpreti anche la stessa dirigenza è convinta di poter alzare ancora l'asticella.

Un intervento che il Bologna è pronto a fare nella finestra invernale di trasferimenti riguarda la difesa e nello specifico l'individuazione di un nuovo centrale per la retroguardia. Nelle ultime ore il cerchio si è stretto attorno a Fedde Leysen (22 anni), centrale belga che gioca in patria con la maglia della Royale Union Saint-Gilloise, squadra con cui peraltro gli emiliani vantano trascorsi recenti sul mercato, avendoci prelevato già El Azzouzi.

Per un Leysen che è in pole position per approdare al Bologna a gennaio, c'è un altro difensore invece con le valigie in mano. Si tratta di Nicolò Casale (27), acquistato a titolo definitivo a maggio dai felsinei dopo un anno in prestito, ma ben poco impiegato in questa stagione, tra scelte tecniche e infortuni. Più di una squadra di Serie A ha già bussato alla porta del suo procuratore.