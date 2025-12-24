TMW Milan, primo allenamento per Fullkrug: mattinata di test atletici per il tedesco

Il Milan ha chiuso il primo acquisto del calciomercato invernale. Nella giornata di ieri Niclas Fullkrug ha completato l’intero iter delle visite mediche e dell’idoneità sportiva, dopo essere arrivato a Milano nella serata di lunedì.

Nonostante l’ufficialità non sia ancora stata diramata, l’attaccante tedesco ha già iniziato la sua avventura in rossonero: questa mattina Fullkrug ha sostenuto il primo allenamento a Milanello.



Per l’ex punta del West Ham si è trattato soprattutto di una mattinata dedicata ai test atletici, necessari allo staff tecnico per valutare la sua condizione fisica e programmare al meglio l’inserimento nei carichi di lavoro del gruppo guidato da Massimiliano Allegri.