Fantacalcio, infortunati & squalificati 17^ giornata
ATALANTA
In dubbio:
---
Out:
Kossounou (Coppa d'Africa)
Lookman (Coppa d'Africa)
Djimsiti (lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro - IN DUBBIO 18^)
Bellanova (lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale dx - IN DUBBIO 20^)
Bakker ( rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio dx con sutura meniscale esterna - FEBBRAIO 2026)
Diffidati: ---
Squalificati: ---
BOLOGNA
In dubbio:
---
Out:
Skorupski (in recupero dalla lesione flessore coscia dx- IN DUBBIO 18^
Freuler (frattura scomposta della clavicola dx - IN DUBBIO 18^)
Casale (lesione di basso grado del bicipite femorale sx - IN DUBBIO 18^)
Bernardeschi (frattura angolata alla clavicola sx- IN DUBBIO 21^)
Diffidati: Miranda, Cambiaghi
Squalificati: Heggem
CAGLIARI
In dubbio:
MIna (problemi al ginocchio)
Borrelli (problemi alla caviglia)
Out:
Liteta (Coppa d'Africa)
Luvumbo (Coppa d'Africa)
Zé Pedro (intervento di meniscectomia artroscopica selettiva al menisco esterno del ginocchio sx - IN DUBBIO 18^)
Folorunsho (distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio dx-IN DUBBIO 20^)
Belotti (lesione legamento crociato anteriore ginocchio sx - RIENTRO APRILE 2026)
Felici (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sx - STAGIONE FINITA)
Diffidati: Prati, Esposito Se.
Squalificati: ---
COMO
In dubbio:
Sergi Roberto (lesione al muscolo retto femorale della coscia sx)
Out:
Diao (lesione bicipite femorale coscia dx- IN DUBBIO 19^)
Addai (problemi al flessore - IN ATTESA DI ESAMI)
Dossena (lesione del crociato anteriore - RECUPERO GENNAIO)
Morata (lesione di alto grado al muscolo adduttore lungo della coscia sx - RIENTRO FEBBRAIO)
Goldaniga (intervento chirurgico di calcaneo plastica sx - RECUPERO FEBBRAIO)
Diffidati: Diego Carlos, Ramon
Squalificati: ---
CREMONESE
In dubbio:
Sarmiento (problemi fisici)
Faye (problemi muscolari)
Bianchetti (problemi fisici)
Out:
Collocolo (lesione di alto grado coscia sx - IN DUBBIO 19^)
Diffidati: Pezzella Giu.
Squalificati: Ceccherini
FIORENTINA
In dubbio:
Mandragora (problema muscolare)
Fazzini (problema alla caviglia)
Gosens (problema muscolare al polpaccio)
Out:
Pablo Mari (lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba dx- IN DUBBIO 20^)
Lamptey (lacerazione del legamento crociato anteriore ginocchio sx - RECUPERO FINE GENNAIO)
Diffidati: ---
Squalificati: Ranieri
GENOA
In dubbio:
--------
Out:
Onana (Coppa d'Africa)
Cornet (problemi fisici- IN DUBBIO 18^)
Gronbaek (problemi muscolari- IN DUBBIO 18^)
Thorsby (distrazione della muscolatura della spalla- IN DUBBIO 18^)
Messias (distrazione al soleo - IN DUBBIO 18^)
Diffidati: Ostigard
Squalificati: Leali
HELLAS VERONA
In dubbio:
Akpa Akpro (problema alla caviglia dx)
Bradaric (lesione miofasciale bicipite femorale sx)
Out:
Belghali (Coppa d'Africa)
Suslov (rottura legamento crociato anteriore gamba sx - RECUPERO MARZO 2026)
Diffidati: Akpa Akpro, Nunez
Squalificati: Frese, Belghali
INTER
In dubbio:
---
Out:
Acerbi (risentimento al bicipite femorale della coscia dx - IN DUBBIO 18^)
Dumfries (intervento per problema alla caviglia- RECUPERO MARZO)
Di Gennaro (frattura allo scafoide del polso dx - RECUPERO NON DEFINITO)
Diffidati: ---
Squalificati: ---
JUVENTUS
In dubbio:
Cabal (affaticamento muscolare)
Conceicao (problemi muscolari)
McKennie (problemi muscolari)
Out:
Pinsoglio (lesione medio grado gemello mediale gamba sx - IN DUBBIO 18^)
Gatti (lesione al menisco mediale del ginocchio dx - IN DUBBIO 18^)
Rugani (lesione di medio grado al gemello mediale della gamba dx - IN DUBBIO 19^)
Vlahovic (lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sx - IN DUBBIO 26^)
Diffidati: ---
Squalificati: ---
LAZIO
In dubbio:
Isaksen ( lesione di basso grado a carico dell’adduttore sx)
Out:
Dele-Bashiru (Coppa d'Africa)
Dia (Coppa d'Africa)
Gigot (intervento chirurgico alla caviglia - RECUPERO INDEFINITO)
Rovella (intervento per pubalgia - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: ---
Squalificati: Basic, Guendouzi
LECCE
In dubbio:
---
Out:
Gaspar (Coppa d'Africa)
Coulibaly (Coppa d'Africa)
Banda (Coppa d'Africa)
Pierret (lesione muscolare di basso grado del muscolo otturatore della coscia sx - IN DUBBIO 18^)
Jean (rottura del crociato anteriore ginocchio sx - IN DUBBIO 18^)
Berisha (lesione di secondo grado del retto femorale della coscia dx- RECUPERO FEBBRAIO)
Marchwinski (rottura del crociato anteriore e del menisco laterale - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: ---
Squalificati: Gaspar
MILAN
In dubbio:
Gabbia (problema al ginocchio sx)
Out:
Gimenez (problema alla caviglia, rischio intervento - IN DUBBIO 20^)
Diffidati: ---
Squalificati: ---
NAPOLI
In dubbio:
Beukema (trauma contusivo al piede)
Lukaku (lesione di alto grado del retto femorale della coscia sx)
Out:
Meret (frattura al secondo metatarso del piede dx - IN DUBBIO 18^)
Gilmour (pubalgia a rischio operazione - RECUPERO GENNAIO -FEBBRAIO)
Anguissa (lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sx - IN DUBBIO 22^)
De Bruyne (lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia dx - IN DUBBIO 24^)
Diffidati: ---
Squalificati: ---
PARMA
In dubbio:
Ndiaye (pubalgia)
Circati (lesione capsulo-legamentosa alla caviglia dx)
Delprato (risentimento muscolare alla coscia dx)
Out:
Suzuki (frattura scomposta del terzo dito della mano sx e dello scafoide - IN DUBBIO 26^)
Frigan (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sx - IN DUBBIO MARZO)
Diffidati: ---
Squalificati: ---
PISA
In dubbio:
---
Out:
Nzola (Coppa d'Africa)
Akinsanmiro (Coppa d'Africa)
Cuadrado (distrazione di basso grado bicipite femorale sx - IN DUBBIO 18^)
Stengs (intervento chirurgico per problema muscolare lungo adduttore sx - IN DUBBIO 18^)
Diffidati: ---
Squalificati: Nzola
ROMA
In dubbio:
Hermoso (problemi muscolari)
Bailey (problemi al flessore)
Out:
El Aynaoui (Coppa d'Africa)
N'Dicka (Coppa d'Africa)
Dovbyk (lesione del tendine del retto femorale sx - IN DUBBIO 18^)
Diffidati: Hermoso, Mancini, Wesley, Cristante
Squalificati: ---
SASSUOLO
In dubbio:
Pinamonti (problemi fisici)
Out:
Coulibaly (Coppa d'Africa)
Turati (trauma al braccio sx - IN DUBBIO 18^)
Skjellerup ( lesione di medio grado del retto femorale della gamba sx - IN DUBBIO 18^)
Romagna (lesione medio grado soleo gamba sx - IN DUBBIO 18^)
Berardi (Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba dx - IN DUBBIO 22^)
Boloca (problemi al ginocchio sx - RECUPERO INDEFINITO)
Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore della gamba dx - RIENTRO MAGGIO 2026)
Diffidati: Doig, Muharemovic
Squalificati: ---
TORINO
In dubbio:
---
Out:
Coco (Coppa d'Africa)
Masina (Coppa d'Africa)
Schuurs (operazione al ginocchio - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: Casadei
Squalificati: ---
UDINESE
In dubbio:
---
Out:
Bayo (Coppa d'Africa)
Rui Modesto (Coppa d'Africa)
Atta (lesione al bicipite femorale della coscia sx - IN DUBBIO 19^)
Zemura (lesione al flessore della coscia dx - IN DUBBIO 21^)
Diffidati: ---
Squalificati: Okoye
