Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter

Juventus e Milan potrebbero rendersi protagoniste di uno scambio di giocatori nel calciomercato di gennaio che sta per cominciare. I rossoneri hanno bisogno di rinforzi in difesa e il prescelto di Allegri sarebbe Federico Gatti, con cui ha vissuto un rapporto professionale ottimo ai tempi della comune militanza in bianconero, e che accoglierebbe volentieri anche al Milan. Si è parlato nelle scorse ore di un possibile scambio con Ricci, ma non è l'unica soluzione percorsa.

Sì, perché per lasciare Gatti al Milan la Juventus potrebbe anche puntare a riprendersi Koni De Winter (23 anni). Prodotto del vivaio juventino, il difensore belga in estate è stato acquistato dal Diavolo, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Genoa per una ventina di milioni di euro circa. Il classe 2002 fino a qui non è riuscito a prendersi un posto in pianta stabile in rossonero e per rilanciarsi potrebbe ripartire da dove tutto è cominciato per lui, almeno in Italia.

La Juventus valuta il ritorno a casa di De Winter anche per una questione di liste, visto che essendo un prodotto del vivaio bianconero sarebbe ideale anche per quanto riguarda la Champions. I discorsi sono stati avviati nelle scorse ore, i bianconeri e il Milan ragionano sul possibile scambio di difensori: Gatti per De Winter.