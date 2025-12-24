Bundesliga col solito padrone. La sfida del Bayern è battere un record che dura dal 2013

Campionato tedesco che si ferma nella sua consueta pausa invernale. La Bundesliga è il campionato tra quelli della Top 5 che ripartirà più tardi ed è anche quello che al momento è meno combattuto col Bayern Monaco assolutamente dominante. Vincent Kompany sogna di eguagliare e magari battere il record della stagione 2012/13, quando i bavaresi hanno raggiunto quota 91 punti, con Jupp Heynckes in panchina. In quell'occasione la squadra arrivò a vincere 29 partite, pareggiandone 4 e perdendone una sola. Il Bayern attuale ha uno score di 13 vittorie e 2 pareggi in 15 partite, di fatto in proiezione questa squadra può infrangere il record.

BUNDESLIGA - 16ª GIORNATA

Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund (9 gennaio, ore 20.30)

Werder Brema - Hoffenheim (10 gennaio, ore 15.30)

Friburgo - Amburgo (10 gennaio, ore 15.30)

Heidenheim - Colonia (10 gennaio, ore 15.30)

St. Pauli - Lipsia (10 gennaio, ore 15.30)

Union Berlino - Mainz (10 gennaio, ore 15.30)

Bayer Leverkusen - Stoccarda (10 gennaio, ore 18.30)

Borussia Monchengladbach - Augsburg (11 gennaio, ore 15.30)

Bayern Monaco - Wolfsburg (11 gennaio, ore 17.30)

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 41

2. Borussia Dortmund 32

3. Bayer Leverkusen 29

4. Lipsia 29

5. Hoffenheim 27

6. Stoccarda 26

7. Eintracht Francoforte 25

8. Union Berlino 21

9. Friburgo 20

10. Werder Brema 17

11. Colonia 16

12. Borussia Monchengladbach 16

13. Amburgo 16

14. Wolfsburg 15

15. Augsburg 14

16. St. Pauli 12

17. Heidenheim 11

18. Mainz 8

MARCATORI

19 reti: Kane (Bayern Monaco)

8 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco), Burkardt (Eintracht Francoforte), Undav (Stoccarda)

7 reti: Olise (Bayern Monaco) e Tabakovic (Borussia Monchengladbach)

6 reti: Schick (Bayer Leverkusen), El Mala (Colonia), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner e Diomande (Lipsia), Amoura (Wolfsburg)

ASSIST

8 assist: Olise (Bayern Monaco)

7 assist: Baumgartner (Lipsia) e Ilic (Union Berlino)

6 assist: Luis Diaz (Bayern Monaco), Chaibi (Eintracht Francoforte) e Leweling (Stoccarda)