Serie C, i 30 "Iron Man" del girone d'andata: 19 gare senza mai riposare

Il girone d'andata della Serie C 2024/25 ha consegnato un dato curioso e significativo: 30 giocatori sono riusciti nell'impresa di disputare tutte e 19 le partite senza mai saltare un solo minuto.

GIRONE A: DOMINIO DEI PORTIERI

Nel Girone A si contano ben sette estremi difensori sempre presenti: Riccardo Gagno (Vicenza), Stefano Gori (Union Brescia), Elia Boseggia (Novara), William Rovida (Pro Patria), Kristjan Matosevic (Triestina), Federico Agazzi (Alcione Milano) e Filippo Manfrin (Arzignano Valchiampo). Tra i difensori spiccano Giuseppe Cuomo del Vicenza e Andrea Moretti della Triestina, mentre a centrocampo hanno giocato tutte le gare da titolari Matteo Bassi (Virtus Verona) e Michel Panatti (Ospitaletto).

GIRONE B: CINQUE PORTIERI E TRE DIFENSORI

Anche nel girone centrale i portieri fanno la parte del leone: Samuele Vitale (Ascoli), Luca Martelli (Forlì), Alessandro Tonti (Pineto), Luca Gemello (Perugia) e Francesco Anacoura (Ravenna) non hanno mai lasciato la porta ai compagni. Nel reparto arretrato resistenza totale per Francesco Donati (Ternana), Gabriele Perretta (Pontedera) e Manuel Alagna (Ascoli). In mezzo al campo, invece, sono due gli "Iron Man": Giacomo Faticanti della Juventus Next Gen e Franco Vezzoni della Vis Pesaro.

GIRONE C: SETTE PORTIERI E TRE DIFENSORI

Il Girone C eguaglia il primato del Girone A con sette portieri mai sostituiti: Gianmarco Vannucchi (Benevento), Andrea Dini (Catania), Cesare Galetti (Trapani), Valerio Boffelli (Cavese), Victor De Lucia (Casertana), Antonio Donnarumma (Salernitana) e Pietro Merelli (Crotone). In difesa hanno completato l'intero girone d'andata Gabriele Rocchi (Casertana), Pietro Saio (Benevento) e Marco Caldore (Giugliano). Curiosamente, nel girone meridionale nessun centrocampista è riuscito a essere sempre presente.

Dati, questi, che premiano soprattutto la continuità dei portieri – ben 19 su 30 totali – e che testimonia quanto la solidità difensiva rimanga un fattore determinante nella Serie C moderna.