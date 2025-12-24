Campobasso, Figliomeni: "Qualcuno chiederà di andare a giocare di più e dovremo sostituirlo"

Ospite dei microfoni di TeleMolise, Giuseppe Figliomeni, direttore sportivo del Campobasso, ha parlato sia del pareggio contro l'Ascoli, ottenuto nell'ultimo turno di campionato del 2025, sia del mercato:

"Sono contento dell'atteggiamento della squadra, contro una formazione che è stata prima fino a poche settimane fa. Abbiamo disputato una buonissima partita e ci prendiamo un bel punto. Le occasioni più importanti le abbiamo avute noi, l'Ascoli ha fatto tanto possesso palla ma la possibilità di vincere la partita l'abbiamo avuta noi. Il cambio di modulo nelle ultime sette partite ci ha compattato dietro, prima segnavamo di più ma subivamo troppo mentre ora il mister ha trovato il giusto equilibrio".

I rossoblù non si muoveranno troppo nella prossima sessione di mercato: "Il mercato di gennaio è di riparazione e non succedono grandi cose. Vedremo cosa offre e quali sono le richieste dei ragazzi. Probabilmente qualcuno chiederà di andare a giocare di più e dovremo sostituirlo".