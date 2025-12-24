Pescara, caccia al nuovo centravanti: pista Stuckler, frenata su Corona
Il Pescara si muove sul mercato per rinforzare l’attacco dopo l’infortunio di Tsadjout, che ha reso necessario l’inserimento di una nuova punta. La dirigenza biancazzurra, guidata dal ds Pasquale Foggia, sta valutando diverse opzioni per completare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.
Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Centro, al momento appare complicata la strada che porta a Giacomo Corona: il Palermo non sembra intenzionato a privarsi dell’attaccante classe 2004, deciso a garantirgli continuità. Un eventuale spiraglio potrebbe aprirsi solo più avanti nel mese di gennaio.
Più concreta, ma comunque complessa, la pista che porta a David Stuckler. Il centravanti danese classe 2003, in forza al Vicenza ma di proprietà della Cremonese, è un profilo già seguito dal Pescara in estate. Tuttavia il club veneto non appare disposto a lasciarlo partire facilmente, rendendo la trattativa tutt’altro che semplice.
Il Pescara resta quindi vigile sul mercato, alla ricerca della soluzione giusta per completare il reparto offensivo senza forzare i tempi.