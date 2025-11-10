Bergomi: "È un ragazzo che arriva al cuore e tira fuori il meglio dai giocatori"

Giuseppe Bergomi, ex difensore nerazzurro, ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Lazio nel post partita di Sky, ai microfoni di Sky Calcio Club: "L'Inter gli anni scorsi calava dopo le prime mezzore, qui tengono alta l'intensità e tengono alta l'aggressività. Cambiano i falli fatti, quando non riesce a riaggredire la squadra commette fallo e allora si rimettono a posto. L'idea di andare a riaggredire subito e raddoppiare e l'Inter lo fa rispetto all'anno scorso, con più continuità e tenendo la linea alta".

Sul lavoro di Chivu ha aggiunto: "L'impressione è che l'Inter giochi bene al calcio, ma quando le partite si sporcano e si alza il livello, Quando affronti certe partite e certi momenti di gara in cui ti serve qualcos'altro. Dico quello che mi hanno detto su Chivu: è un ragazzo che arriva al cuore e tira fuori il meglio dai giocatori".