TMW Corrado: "Pisa davanti alla Fiorentina? Non ci avrei mai pensato, ma è temporaneo"

"Pisa davanti alla Fiorentina ultima in classifica alla sosta di novembre? No, a questo non avrei mai pensato, credo sia un fatto eccezionale, temporaneo, che non rispecchia i valori in campo delle squadre. La Fiorentina, oltre ad essere una grande società, ha anche una grande squadra, ha passato un momento critico, può succedere nel calcio, a volte effetti esterni possono condizionare i risultati". Parla così Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, l'evento riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2024/2025 in corso di svolgimento questa sera presso l'Auditorium AIA - Stadio Città di Arezzo.

"Ma questo né mi lusinga né mi preoccupa - ha continuato Corrado (qui le dichiarazioni integrali) - premiato come miglior presidente della passata Serie B -, io sono convinto che la Fiorentina nel giro delle prossime cinque o sei partite si toglierà dalla mischia".

"Ma non avrei forse neanche mai pensato che il Pisa fosse in una posizione di classifica che - finisse oggi il campionato - permetterebbe di salvarsi. Pensavo che servisse di più per l'adattamento ad un campionato a cui non eravamo abituati. Contro la Cremonese abbiamo schierato 11 giocatori che hanno fatto la Serie B con noi. Abbiamo avuto un contributo che il nostro tecnico (Gilardino, ndr) ha saputo dare molto velocemente, i giocatori hanno confermato quanto di buono avevano già espresso nella passata stagione. Questo casomai è il vero motivo di soddisfazione, non certo quello di essere davanti alla Fiorentina che ripeto, è un fatto temporaneo, non è il nostro campionato, noi guardiamo altre cose".