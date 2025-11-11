...con Carmine Gautieri

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00
"Partiamo dal presupposto che dopo l'addio di Gasperini l'Atalanta abbia fatto una scelta giusta andando su Juric per dare continuità in quanto allievo dell'attuale allenatore della Roma". Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri.

Cosa non ha funzionato all'Atalanta?
"Il calcio non è una scienza esatta. Andare a vedere e capire cosa non abbia funzionati è complicato. C'è da dire che i giocatori che hanno dato tanto con Gasperini, con Juric non hanno inciso al massimo. Si pensava che dopo Marsiglia l'Atalanta potesse avere grande continuità, ma così non è stato. I calciatori dell'Atalanta sono quelli di Marsiglia o quelli contro il Sassuolo?".

Per Juric è l'ennesima esperienza deludente.
"Juric a mio avviso è un ottimo allenatore, al di là di qualche battuta d'arresto. In Italia è facile etichettare subito un allenatore. Non penso che sia un fallimento, così come non credo che lo stato a Roma. Juric è un buon allenatore e lo ha dimostrato. Poi nel calcio si sa, ci sono dei momenti. E ti fanno passare da fenomeno a scarso in poco tempo".

A Napoli, intanto, Conte ha provato a scuotere l'ambiente.
"Io penso che Conte stia cercando di dare un equilibrio ad una piazza che sta avendo difficoltà ad averlo. Oggi mettere in discussione Antonio Conte vuol dire che il calcio è finito. E' un allenatore che vede la sua squadra rendere meno, è un perfezionista ed un vincente e ha fatto delle dichiarazioni pesanti per ricompattare l'ambiente. E' un uomo vero che non prende in giro i napoletani e ciò che dice lo dice con il cuore. Il Napoli e Napoli devono seguirlo".

Chi vincerà lo Scudetto?
"Hanno tutte le stesse possibilità, ma l'Inter ha qualcosa in più come l'aveva già l'anno scorso. E quest'anno chi ha reso meno prima, sta determinando. L'Inter resta favorita".

Occhi sulla B: Vivarini va verso l'esonero a Pescara. Il Palermo va a corrente alternata, la Samp delude...
"A Pescara c'è un presidente che ha sempre difeso gli allenatori. Questa decisione non me l'aspettavo, è uno che protegge sempre il proprio allenatore.
Il Palermo è la squadra più forte del campionato e nessuno si aspettava questo calo. Ma ha tutto per rialzarsi: tifoseria, squadra, club. Si rialzerà. La Sampdoria è sulla falsariga dell'anno scorso e deve reagire presto perché sta deludendo da tanto e questo non va bene. Bene il Mantova che ha confermato Possanzini, l'anno scorso se ne parlava come un fenomeno: lo stavano facendo passare per uno scarso, la società è stata brava a trattenerlo".

