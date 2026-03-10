Obiettivo Champions League. Il Romanista sui giallorossi: "Noi siamo ancora qua"

"Noi siamo ancora qua". Titola così in prima pagina Il Romanista, facendo riferimento all'obiettivo Champions League che la Roma intende raggiungere. I giallorossi hanno registrato una frenata importante in casa del Genoa, cedendo per 2-1 di fronte all'ex De Rossi. La Roma quindi è rimasta a quota 51, subendo l'aggancio del Como e vedendo la Juventus sempre più vicina e adesso sesta con 50 punti.

Nessuna preoccupazione per il tecnico Gasperini, pronto a vivere una grande settimana a cominciare dall'Europa League. La Roma infatti giovedì prossimo sarà ospite del Bologna nell'andata degli ottavi di finale, dove chiaramente vorrà passare il turno. Dopo la trasferta in Emilia, i giallorossi torneranno a giocare in campionato, facendo visita al Como in uno scontro diretto fondamentale per il percorso Champions.

Due risultati positvi cancellerebbero il ko del Ferraris, rilanciando notevolmente i piani romanisti. Tra le novità c'è quella legata a Mario Hermoso, tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria. Il rinforzo dello spagnolo è di vitale importanza per Gasp, che spera di poterlo avere proprio al Dall'Ara. Difficile che possa partire titolare ma, il suo recupero, è importante anche per i prossimi impegni. Contro il Bologna poi si rivedrà anche Wesley, che ha scontato una squalifica in campionato. In attacco, infine, inamovibile Malen.