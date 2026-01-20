Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 21 giornate: novità Yildiz
Pulisic insufficiente nella partita contro il Lecce, il che gli costa il primo posto in classifica che va all'infortunato Zambo Anguissa che, proprio perché fermo ai box, mantiene inevitabilemente la sua altissima media voto. C'è una new entry ed è Kenan Yildiz, positivo anche nella notte di Cagliari con la Juventus uscita sconfitta dalla Unipol Domus. Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che hanno giocato più della metà delle partite.
1. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
2. Christian Pulisic (Milan) 6.61 (14)
3. Adrien Rabiot (Milan) 6.57 (14)
4. Nico Paz (Como) 6.55 (21)
5. Kenan Yildiz (Juventus) 6.44 (18)
SERIE A - 21ª GIORNATA
Pisa - Atalanta 1-1
83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)
Udinese - Inter 0-1
20' Lautaro Martinez
Napoli - Sassuolo 1-0
7' Lobotka
Cagliari - Juventus 1-0
65' Mazzitelli
Parma - Genoa 0-0
Bologna - Fiorentina 1-2
19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)
Torino - Roma 0-2
26' Malen, 72' Dybala
Milan - Lecce 1-0
76' Fullkrug
Cremonese - Hellas Verona 0-0
Lazio - Como 0-3
2' Baturina, 24' e 49' Paz
CLASSIFICA
1. Inter 49
2. Milan 46
3. Napoli 43
4. Roma 42
5. Juventus 39
6. Como 37
7. Atalanta 32
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Cremonese 23
13. Parma 23
14. Torino 23
15. Cagliari 22
16. Genoa 20
17. Fiorentina 17
18. Lecce 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
MARCATORI
11 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Paz (Como) e Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
22ª GIORNATA
Inter - Pisa (23 gennaio, 20.45)
Como - Torino (24 gennaio, 15)
Fiorentina - Cagliari (24 gennaio, 18)
Lecce - Lazio (24 gennaio, 20.45)
Sassuolo - Cremonese (25 gennaio, 12.30)
Atalanta - Parma (25 gennaio, 15)
Genoa - Bologna (25 gennaio, 15)
Juventus - Napoli (25 gennaio, 18)
Roma - Milan (25 gennaio, 20.45)
Hellas Verona - Udinese (26 gennaio, 20.45)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.