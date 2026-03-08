AAA bomber cercasi: sarà anche il derby di chi sta deludendo, Pulisic vs Thuram

È un derby di Milano in cerca di gol. Questa sera Milan e Inter si sfideranno per una fetta di scudetto, e gli attaccanti avranno come sempre in queste cose un peso decisivo. Senza Lautaro, la stracittadina perde il suo miglior marcatore in attività. C’è chi, da entrambe le parti, ha qualcosa da farsi perdonare.

In casa Milan, Christian Pulisic era partito come il vero bomber della stagione: quattro gol nelle prime cinque giornate di campionato, e l’idea che potesse chiudere con numeri anche migliori rispetto a quelli di Rafael Leao. Da un po’ di tempo, però, lo statunitense (8 reti e 2 assist in Serie A) si è fermato: l’ultima marcatura nel massimo campionato risale allo scorso 28 dicembre, nel successo per 3-0 sull’Hellas Verona. Nel 2026, finora, nove partite sempre a secco, senza nemmeno un assist all’attivo.

Sono migliori i numeri recenti di Marcus Thuram, ma comunque non sufficienti per far sorridere Cristian Chivu. L’attaccante francese (in dubbio causa febbre), nel 2026, ha segnato 3 gol in campionato (7 quelli totali). Nelle ultime sei giornate, però, appena una rete e un assist all’attivo in Serie A. Non è andata meglio in Coppa Italia (zero gol tra quarti e semifinale di andata, dopo la doppietta agli ottavi dello scorso 3 dicembre), mentre in Champions si può parlare di delusione assoluta: due gol all’Ajax nella prima giornata della League Phase e poi nulla più, con scena muta nelle ultime sette partite della competizione.