Serie A, i migliori 5 italiani dopo 21 giornate: rientra in classifica Pio Esposito

Dimarco si mantiene al comando della classifica di rendimento, fra i giocatori italiani. Dominio Inter con tre giocatori e si registra il ritorno di Pio Esposito che prende il posto di Bastoni. Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che hanno giocato più della metà delle partite.

1. Federico Dimarco (Inter) 6.58 (19)

2. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.45 (21)

3. Nicolò Barella (Inter) 6.43 (21)

4. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.41 (16)

5. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.39 (14)

SERIE A - 21ª GIORNATA

Pisa - Atalanta 1-1

83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)

Udinese - Inter 0-1

20' Lautaro Martinez

Napoli - Sassuolo 1-0

7' Lobotka

Cagliari - Juventus 1-0

65' Mazzitelli

Parma - Genoa 0-0

Bologna - Fiorentina 1-2

19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)

Torino - Roma 0-2

26' Malen, 72' Dybala

Milan - Lecce 1-0

76' Fullkrug

Cremonese - Hellas Verona 0-0

Lazio - Como 0-3

2' Baturina, 24' e 49' Paz

CLASSIFICA

1. Inter 49

2. Milan 46

3. Napoli 43

4. Roma 42

5. Juventus 39

6. Como 37

7. Atalanta 32

8. Bologna 30

9. Lazio 28

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Cremonese 23

13. Parma 23

14. Torino 23

15. Cagliari 22

16. Genoa 20

17. Fiorentina 17

18. Lecce 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14

MARCATORI

11 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Paz (Como) e Pulisic (Milan)

7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)