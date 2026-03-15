Miretti sempre più centrale nella Juventus. Con l'Udinese tagliato il traguardo delle 100 presenze

Il match contro l'Udinese non è stata una partita come le altre per Fabio Miretti. Scendendo in campo contro i friulani, il centrocampista classe 2003 ha ufficialmente tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Juventus.

Un risultato prestigioso per il talento piemontese, cresciuto nel settore giovanile bianconero e diventato nel corso della stagione un prezioso comprimario per il proprio club. Miretti entra così nel club dei "centenari" della Vecchia Signora a soli 22 anni, confermandosi uno dei simboli del nuovo corso targato Next Gen. Il club non ha fatto mancare il proprio supporto al giovane centrocampista e attraverso un post ufficiale sul profilo X, la Juventus ha voluto celebrare il traguardo con un messaggio: "Congratulazioni a Fabio Miretti che raggiunge quota 100 presenze con la Juventus".

Miretti, classe 2003, in stagione è sceso in campo con la maglia della Juventus per 27 volte in tutte le competizioni, segnando un gol e fornendo 3 assist ai propri compagni. In generale, con i bianconeri, il giocatore ha realizzato appunto 100 presenze, segnando tre gol e fornendo 8 assist.