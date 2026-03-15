Tudor già all'ultima spiaggia: contro il Liverpool torna Vicario nel Tottenham, le formazioni

Dopo quattro partire non si potrà parlare di ultima spiaggia, ma è indubbio che l'inizio dell'avventura al Tottenham per l'ex Juventus Igor Tudor sia stato abbastanza complicato. Solo sconfitte per gli Spurs fino a qui dopo il cambio di allenatore, che non ha ancora portato, evidentemente, la scossa che si sperava.

L'allenatore in vista della delicata partita contro il Liverpool di oggi ha apportato quattro cambiamenti rispetto alla sconfitta infrasettimanale di Champions League con l'Atletico Madrid, con il portiere Guglielmo Vicario riportato fra i pali dopo il caso di Antonin Kinsky (sostituito dopo 17 minuti in Spagna). Spazio anche a Dragusin, Souza e Solanke. In totale sono 12 i giocatori assenti nel Tottenham. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori. Dalla parte opposta Arne Slot si affida a Ngumoha, Szoboszlai e Wirtz alle spalle di Gakpo.

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Liverpool

Tottenham (3-4-3): Vicario; Porro, Danso, Dragusin; Spence, Sarr, Gray, Souza; Richarlison, Solanke, Tel.

A disposizione: Kinsky, Austin, Rowswell, Olusesi, Simons, Kolo Muani, Wilson. Allenatore: Igor Tudor.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Ngumoha, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo.

A disposizione: Mamardashvili, Konate, Kerkez, Salah, Chiesa, Jones, Ekitike, Nyoni, Ramsay. Allenatore: Arne Slot.