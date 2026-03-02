Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna sorpassa il Sassuolo, il Pisa resta a 15 punti

Il Bologna vince una partita fondamentale al 90' contro il Pisa grazie al gol di Odgaard e sorpassa il Sassuolo in classifica, dopo che i neroverdi ieri avevano fatto lo stesso con i rossoblù. Adesso l'Atalanta è distante 6 punti. La squadra nerazzurra viaggia invece sempre più verso la retrocessione in Serie B: sono 9 i punti di distacco dalla zona salvezza e le partite a disposizione diminuiscono.

La classifica aggiornata di Serie A in attesa dei posticipi di lunedì:

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 34

Parma 33

Udinese 32*

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 27

Fiorentina 24*

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Hellas Verona 15

* Una partita in meno