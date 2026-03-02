Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna sorpassa il Sassuolo, il Pisa resta a 15 punti
TUTTO mercato WEB
Il Bologna vince una partita fondamentale al 90' contro il Pisa grazie al gol di Odgaard e sorpassa il Sassuolo in classifica, dopo che i neroverdi ieri avevano fatto lo stesso con i rossoblù. Adesso l'Atalanta è distante 6 punti. La squadra nerazzurra viaggia invece sempre più verso la retrocessione in Serie B: sono 9 i punti di distacco dalla zona salvezza e le partite a disposizione diminuiscono.
La classifica aggiornata di Serie A in attesa dei posticipi di lunedì:
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 34
Parma 33
Udinese 32*
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24*
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Hellas Verona 15
* Una partita in meno
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
La sportività di Joronen non passa inosservata. Il Pescara lo elogia: "Questo è il calcio che ci piace"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile