Tutto nei primi minuti, Matic risponde a Nzola: Sassuolo-Pisa 1-1 all'intervallo

Si è da poco concluso il primo tempo di Sassuolo-Pisa, posticipo che chiude il 12° turno di Serie A. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è di 1-1. Le reti tutte nei primi minuti: rigore trasformato da Nzola e grande conclusione al volo di Matic.

Le scelte iniziali

Mister Grosso si affida a Matic e Konè a centrocampo, con Fadera confermato in attacco dopo la convincente prestazione di Bergamo. Gilardino invece sceglie Leris e Piccinini, con Tramoni ad accompagnare Nzola nel reparto avanzato.

Inizio col botto

La sfida del Mapei inizia con il botto, con 2 reti nei primi minuti di gioco. La squadra di Gilardino passa in vantaggio grazie al rigore trasformato in maniera perfetta da Nzola dopo tre minuti di gioco. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo un batti e ribatti in area di rigore, la palla arriva dalle parti di Matic che con un sinistro al volo batte Semper.