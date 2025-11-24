Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, Baroni: “Chiedo scusa ai tifosi, la squadra è uscita dal campo nel secondo tempo”

Torino, Baroni: “Chiedo scusa ai tifosi, la squadra è uscita dal campo nel secondo tempo”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:23Serie A
Andrea Carlino

Il Torino incassa una sconfitta pesante in casa contro il Como, che si impone per 5-1 all’Olimpico Grande Torino. Al termine del match, Marco Baroni ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione dei granata, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nella ripresa e sul momento della squadra, apparsa in calo soprattutto sul piano nervoso.

Mister, una brutta sconfitta: cosa non ha funzionato nel secondo tempo?
“Intanto bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, alla nostra gente, perché non si può cedere e uscire dal campo. Nel secondo tempo è successo proprio questo. È vero che avevamo diverse assenze, ma per chi ha giocato meno era un’opportunità e non l’hanno sfruttata nel modo giusto. Mi assumo la responsabilità. La squadra è calata dal punto di vista nervoso, ha perso equilibrio e questo ti porta a subire tanti gol. Peccato, perché nel primo tempo avevamo fatto bene, con personalità e buona costruzione. Siamo ripartiti bene e avevamo anche creato, ma poi abbiamo subito gol troppo facili.”

Nel primo tempo avete tenuto testa al Como. Forse è mancata una gestione migliore del pallone dopo la riconquista?
“Sono d’accordo. Avevo chiesto di andare velocemente sui quinti, di cercare le mezzali e gli inserimenti, oppure il nostro vertice. La squadra ci ha provato, ma loro sono molto bravi nella pressione. Ci è mancata la gestione di qualche pallone in più dopo la riconquista. Comunque nel primo tempo mi è piaciuta: nonostante le assenze è stata presente, compatta, con le distanze giuste. Il 2-1 lo abbiamo preso in modo leggero, si poteva fare meglio. Dopo quel gol e con i cambi la squadra è un po’ uscita dal campo, e questo mi dispiace molto, ma la responsabilità è mia.”

Oggi è tornato titolare Duván Zapata dopo oltre un anno. Come valuta la sua gara?
“Come ho già detto, ha bisogno di minutaggio e di giocare con continuità. Secondo me ha fatto bene, ma poteva essere più aiutato dalla squadra. Ha bisogno di essere servito con più cross. Per questo ho cambiato, portando Valentino [Lazaro, ndc] a destra e inserendo un altro esterno per avere maggiore produzione sulle fasce. Poi abbiamo subito il terzo gol e a quel punto ho visto la squadra cedere, soprattutto dal punto di vista nervoso. È una cosa che non deve più succedere, perché purtroppo era già accaduto.”

Articoli correlati
Torino, Baroni: "Buttato via tutto l'entusiasmo: mi assumo le responsabilità" Torino, Baroni: "Buttato via tutto l'entusiasmo: mi assumo le responsabilità"
Torino, Baroni: "Zapata titolare? Se lo merita, Ilic non era in condizioni perfette"... Torino, Baroni: "Zapata titolare? Se lo merita, Ilic non era in condizioni perfette"
Torino, Baroni: "Zapata merita di giocare dal 1'. Coco out? Ha una contusione al... Torino, Baroni: "Zapata merita di giocare dal 1'. Coco out? Ha una contusione al ginocchio"
Altre notizie Serie A
Torino, Baroni: "Buttato via tutto l'entusiasmo: mi assumo le responsabilità" Live TMWTorino, Baroni: "Buttato via tutto l'entusiasmo: mi assumo le responsabilità"
Torino, Baroni: “Chiedo scusa ai tifosi, la squadra è uscita dal campo nel secondo... Torino, Baroni: “Chiedo scusa ai tifosi, la squadra è uscita dal campo nel secondo tempo”
Como, Fabregas: "Contro il Toro si è visto tutto il lavoro che si fa in allenamento"... Live TMWComo, Fabregas: "Contro il Toro si è visto tutto il lavoro che si fa in allenamento"
Como, Addai: “Felice per la doppietta, mi ispiro a Cristiano Ronaldo” Como, Addai: “Felice per la doppietta, mi ispiro a Cristiano Ronaldo”
Como, Fabregas: "I giovani sono la nostra forza. I gol sono tutti frutti di grande... Como, Fabregas: "I giovani sono la nostra forza. I gol sono tutti frutti di grande lavoro"
Mancini e il siparietto sul palco: gli chiedono lo scudetto, lui risponde con un... Mancini e il siparietto sul palco: gli chiedono lo scudetto, lui risponde con un "toccata" scaramantica
Serie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Nzola nella gara di chiusura Probabili formazioniSerie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Nzola nella gara di chiusura
Como, Nico Paz: "Contenti per la vittoria, il gol ci mancava. Europa? Sarebbe bello... Como, Nico Paz: "Contenti per la vittoria, il gol ci mancava. Europa? Sarebbe bello giocarci"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Nzola nella gara di chiusura
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica
Immagine top news n.1 E se la Roma non avesse bisogno di Dybala? Gasp forza quattro senza di lui, per ora
Immagine top news n.2 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine top news n.3 Maignan stella del derby: Milan e Allegri già al lavoro per evitare il Donnarumma-bis
Immagine top news n.4 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine top news n.5 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.6 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
Immagine top news n.7 Quanto vale Mike Maignan? E' possibile oggi evitare il suo addio a parametro zero?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni: "Buttato via tutto l'entusiasmo: mi assumo le responsabilità"
Immagine news Serie A n.2 Torino, Baroni: “Chiedo scusa ai tifosi, la squadra è uscita dal campo nel secondo tempo”
Immagine news Serie A n.3 Como, Fabregas: "Contro il Toro si è visto tutto il lavoro che si fa in allenamento"
Immagine news Serie A n.4 Como, Addai: “Felice per la doppietta, mi ispiro a Cristiano Ronaldo”
Immagine news Serie A n.5 Como, Fabregas: "I giovani sono la nostra forza. I gol sono tutti frutti di grande lavoro"
Immagine news Serie A n.6 Mancini e il siparietto sul palco: gli chiedono lo scudetto, lui risponde con un "toccata" scaramantica
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 13ª giornata: i primi 45' del 'Ferraris' vedono Samp e Juve Stabia ferme sul pari
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: tra le Vespe torna Gabrielloni dal 1° minuto
Immagine news Serie B n.3 Bari, Antonucci: "Sabato ci attende un'altra gara: serve ricompattarci subito e lavorare"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Stirpe: "Inizio promettente ma serve continuità. Nostro progetto sui giovani"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Gytkjaer: "Dobbiamo migliorare tanto. La sostituzione col Frosinone? Decide Caserta"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Caserta e Magalini a rischio: De Laurentiis pensa a D'Angelo e Petrachi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 15ª giornata: dopo 45', Livorno in vantaggio. E sorride anche la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Immagine news Serie C n.3 Ascoli ko contro l'Arezzo. Passeri: "Perdere fa tanto male, ma capita. E non toccatemi Tomei"
Immagine news Serie C n.4 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, sciolto il nodo panchina. La prima squadra gialloblù va a Tacchinardi
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, alla fine resta Tacchinardi in panchina: il tecnico verso la conferma
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.3 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.4 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…