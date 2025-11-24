Torino, Baroni duro: "Ho dovuto fare dei cambi ma non ho avuto segnali incoraggianti"

Per analizzare il disastroso 1-5 subito dal Torino in casa contro il Como, a Sky Sport ha parlato il tecnico dei granata Marco Baroni: "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi: si può perdere ma non cedere così. Nel secondo tempo la squadra è uscita dal campo e questa è una cosa che non doveva avvenire. Io ho fatto dei cambi per tenere tutti sul pezzo ma è chiaro che i segnali che ho avuto non sono incoraggianti. Abbiamo fatto un primo tempo all'altezza, ma il 2-1 ci ha disuniti e quando perdiamo di equilibrio usciamo dalla partita. Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta. Abbiamo buttato al vento un periodo in cui avevamo lavorato bene. Non puoi subire senza fare pressione. la squadra è stata leggera e svagata: non esiste che su sei falli due si siano fatti nel secondo tempo".

E' mancata un po' di qualità sulla loro riaggressione?

"Abbiamo gestito male alcune transizione ma la squadra era viva nel primo tempo. Il secondo gol è evitabile, ma quello che non deve più avvenire è uscire dal campo. Non te lo puoi permettere a certi livelli".

Come ha visto Zapata?

"Duvan non è stato aiutato, lui va rifornito di più e meglio. E' chiaro che la gara era complicata perché il Como ha una forte identità. Zapata sta facendo il suo percorso. Oggi avevo assenze pesanti, Adams, Coco, Simeone, ma non voglio delegare su chi mancava perché oggi doveva essere un'opportunità per chi c'era".