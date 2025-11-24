Live TMW Torino, Baroni: "Buttato via tutto l'entusiasmo: mi assumo le responsabilità"

20.45 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la pesante sconfitta per 1-5 contro il Como, valida per la dodicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 21.21 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Come si spiega un blackout così dopo il periodo positivo?

"Chiediamo scusa ai tifosi: avevamo fatto molto per ricreare entusiasmo, abbiamo buttato tutto dalla finestra. Dobbiamo ripartire, parte del secondo tempo mi ha dato delle indicazioni. Ora torniamo al lavoro. Dispiace cedere dal punto di vista mentale, è inaccettabile uscire dalla gara. Mi assumo le responsabilità. Abbiamo fatto due falli nel secondo tempo...Avevamo incrociato squadre difficili da affrontare, ancora una volta dobbiamo rimboccarci le maniche. Farò valutazioni e considerazioni"

E' deluso da alcuni giocatori?

"Parlo di atteggiamento. Non è che voglio che i giocatori spacchino la partita, ma l'atteggiamento deve esserci sempre. E' una mia responsabilità. Cosa ho detto alla squadra? Affrontavamo una squadra forte, il Como è terzo per possesso palla e ha la miglior difesa, con un'identità forte. Nel primo tempo siamo stati presenti, siamo rientrati molto bene poi prendiamo un brutto ed evitabile gol per il 2-1. Dopo il terzo gol non si può uscire dal campo, è una cosa che non deve avvenire. Era già avvenuta...Ora si lavora di più"

Cosa la preoccupa di più?

"Rispetto alla Juve, ci mancavano quattro titolari. Ma non voglio attaccarmi a questo, anzi era un'opportunità per chi stava lavorando con noi dall'inizio. E' riduttivo pensare alle assenze, io guardo ai presenti: nel primo tempo abbiamo fatto bene, dopo aver subito il terzo gol evitabilissimo siamo usciti dal campo e non possiamo permettercelo. La sconfitta ci sta, eravamo stati bravi a ricreare un clima e abbiamo macchiato questo percorso. Adesso bisogna ripartire"

Ore 21.28 - Termina la conferenza stampa di Baroni