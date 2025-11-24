Como, Paz: “Sì, si può sognare in grande, ma partita dopo partita”

Dopo il netto successo per 5-1 contro il Torino, il Como ha centrato il decimo risultato utile consecutivo, consolidando il sesto posto in classifica. Ai microfoni di Dazn, Nico Paz ha espresso soddisfazione per la crescita del gruppo e per l’approccio mostrato nelle ultime settimane, evidenziando l’importanza del lavoro quotidiano sotto la guida di Cesc Fàbregas.

Decimo risultato utile consecutivo e sesto posto in classifica. Adesso si può sognare?

“La verità è che sì, siamo contenti. Vogliamo continuare su questa linea e sognare un po’ di più, ma, come ho detto prima, serve lavorare partita dopo partita per puntare in alto. Si può sognare in grande, ma bisogna restare concentrati, dare il massimo in ogni gara e continuare a lavorare duro.”

Fàbregas ha detto di essere molto esigente con te, a volte anche severo. Quanto ti aiuta questo?

“Sì, è vero. Dice sempre che mi ‘rompe parecchio le scatole’ durante la settimana, ma è l’unico modo per spingermi a migliorare. Mi fa notare ciò che faccio bene, ma soprattutto quello che faccio male. Avere un allenatore così è un vantaggio per tutti, perché ci aiuta a crescere e a non accontentarci mai.”