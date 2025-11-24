Nel tabellino del Como i più "vecchi" sono due 2003. Il resto d'Italia dovrebbe prendere appunti

Il Como strapazza il Torino a domicilio imponendosi per 5-1 e vola al sesto posto in classifica, scavalcando la Juventus, regalandosi una serata perfetta che certamente farà felice Cesc Fabregas, il quale ha raccolto i frutti del proprio lavoro sui giovani come le ciliegie nei migliori raccolti estivi.

I più "vecchi" ad essere finiti nel tabellino dei lariani, infatti, sono i classe 2003 Martin Baturina, autore del gol che ha messo il punto esclamativo al match, e Maximo Perrone, che ha servito due assist per i compagni Nico Paz, classe 2004, e Jacobo Ramon, classe 2005. Come del 2005 sono Addai, autore dei primi due gol su assist del coetaneo Jesus Rodriguez. Con questa partita, il club più internazionale della Serie A manda un vero e proprio messaggio alle avversari: un cambio di paradigma sui giovani che nel calcio - e non solo - l'Italia fa sempre una certa fatica ad accettare.

E il fautore di tutto ciò è lo spagnolo Cesc Fabregas, che nel post gara ha dichiarato: "Questa è la nostra forza, la nostra strada. Gente giovane, con fame e talento da far crescere. Sono consapevoli che ci saranno alti e bassi ma è la squadra che voglio vedere, con energie, che mette pressione, con forza fisica e mentale. Sono contento e spero che questo sia solo l'inizio".