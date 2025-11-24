Live TMW Torino, Vlasic: "E' una giornata brutta per noi. Rigori? Li batto io"

21.25 - 20.45 - Il fantasista del Torino, Nikola Vlasic, incontrerà i giornalisti dopo la pesante sconfitta per 1-5 contro il Como, valida per la dodicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 21.28 - Comincia la conferenza stampa di Vlasic

Come vi spiegate questo crollo?

"Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra forte, non abbiamo permesso loro di giocare tra le linee. Nel secondo tempo, quando abbiamo preso il 2-1, abbiamo un po' mollato e al 3-1 abbiamo perso le distanze. E' una giornata brutta per noi"

Cos'è successo nella battuta del rigore?

"O il mister o lo staff ha scritto che io sono il primo rigorista, ho preso la palla e ho tirato"

Ora come si riparte?

"Il mister ha ragione a dire che abbiamo fatto sei risultati di fila e oggi una brutta gara. Ora a Lecce sarà un campo caldo contro una squadra tosta, ci serve una bella prestazione"

Ore 21.31 - Termina la conferenza stampa di Vlasic