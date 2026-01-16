Serie A, la classifica aggiornata: il Pisa aggancia la Fiorentina, l'Atalanta rallenta la sua corsa
Il pareggio per 1-1 tra Pisa e Atalanta muove la classifica soprattutto in chiave salvezza. Il punto finale non cambia infatti gli equilibri, ma permette ai nerazzurri toscani di restare agganciati al gruppo di coda, mentre la Dea rallenta nella sua corsa alle posizioni europee. Di seguito la classifica aggiornata dopo l'anticipo del 21° turno di Serie A:
Inter 46 (20 partite giocate)
Milan 43 (20)
Napoli 40 (20)
Juventus 39 (20)
Roma 39 (20)
Como 34 (20)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (20)
Lazio 28 (20)
Udinese 26 (20)
Sassuolo 23 (20)
Torino 23 (20)
Cremonese 22 (20)
Parma 22 (20)
Genoa 19 (20)
Cagliari 19 (20)
Lecce 17 (20)
Fiorentina 14 (20)
Pisa 14 (21)
Verona 13 (20)
