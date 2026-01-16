Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A, la classifica aggiornata: il Pisa aggancia la Fiorentina, l'Atalanta rallenta la sua corsa

Serie A, la classifica aggiornata: il Pisa aggancia la Fiorentina, l'Atalanta rallenta la sua corsaTUTTO mercato WEB
Giacomo Iacobellis
ieri alle 22:52Serie A
Giacomo Iacobellis

Il pareggio per 1-1 tra Pisa e Atalanta muove la classifica soprattutto in chiave salvezza. Il punto finale non cambia infatti gli equilibri, ma permette ai nerazzurri toscani di restare agganciati al gruppo di coda, mentre la Dea rallenta nella sua corsa alle posizioni europee. Di seguito la classifica aggiornata dopo l'anticipo del 21° turno di Serie A:

Inter 46 (20 partite giocate)
Milan 43 (20)
Napoli 40 (20)
Juventus 39 (20)
Roma 39 (20)
Como 34 (20)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (20)
Lazio 28 (20)
Udinese 26 (20)
Sassuolo 23 (20)
Torino 23 (20)
Cremonese 22 (20)
Parma 22 (20)
Genoa 19 (20)
Cagliari 19 (20)
Lecce 17 (20)
Fiorentina 14 (20)
Pisa 14 (21)
Verona 13 (20)

Articoli correlati
Pisa scatenato sul mercato, Gilardino presenta Loyola: "Un box to box che ha la giusta... Pisa scatenato sul mercato, Gilardino presenta Loyola: "Un box to box che ha la giusta garra"
Aebischer: "Durosinmi ha fisicità e tecnica, lo avete visto. Ha fatto gol ed è ciò... Aebischer: "Durosinmi ha fisicità e tecnica, lo avete visto. Ha fatto gol ed è ciò che ci serve"
Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne... Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne tanti altri"
Altre notizie Serie A
Pisa scatenato sul mercato, Gilardino presenta Loyola: "Un box to box che ha la giusta... Pisa scatenato sul mercato, Gilardino presenta Loyola: "Un box to box che ha la giusta garra"
Aebischer: "Durosinmi ha fisicità e tecnica, lo avete visto. Ha fatto gol ed è ciò... Aebischer: "Durosinmi ha fisicità e tecnica, lo avete visto. Ha fatto gol ed è ciò che ci serve"
Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne... Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne tanti altri"
Al Como piace Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: possibile inserimento nella trattativa... Al Como piace Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: possibile inserimento nella trattativa
Bove domani completerà l'iter burocratico per la risoluzione con la Roma. Poi il... Bove domani completerà l'iter burocratico per la risoluzione con la Roma. Poi il Watford
Napoli, Buongiorno: "Le assenze pesano. Col Sassuolo in palio tre punti fondamentali"... Napoli, Buongiorno: "Le assenze pesano. Col Sassuolo in palio tre punti fondamentali"
Esultanza sfrenata dopo il gol di Durosinmi, Gilardino ammette: "Mi sono fatto male... Esultanza sfrenata dopo il gol di Durosinmi, Gilardino ammette: "Mi sono fatto male alla caviglia"
Pisa, Moreo: "Durosinmi si è presentato alla grande, stasera meritavamo i tre punti"... Pisa, Moreo: "Durosinmi si è presentato alla grande, stasera meritavamo i tre punti"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Al Como piace Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: possibile inserimento nella trattativa
2 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
3 17 gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain
4 Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne tanti altri"
5 Aebischer: "Durosinmi ha fisicità e tecnica, lo avete visto. Ha fatto gol ed è ciò che ci serve"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.1 Juventus, c'è già l'intesa con Mateta e il Crystal Palace apre. Sprint anche per Maldini
Immagine top news n.2 Com'è andato l'esordio di Giacomo Raspadori con la maglia dell'Atalanta
Immagine top news n.3 Chi è Rafiu Durosinmi, la potenziale arma salvezza del Pisa che ha già segnato all'esordio
Immagine top news n.4 Juve, Mateta è il primo obiettivo per questa sessione di mercato. Costa tra i 25 e i 35 mln
Immagine top news n.5 Buona la prima per Durosinmi: il nuovo 17 del Pisa segna al debutto e con l'Atalanta finisce 1-1
Immagine top news n.6 Corrado: "Lucca al Pisa? Oggi fantacalcio, ma gli portiamo fortuna". Poi aggiunge: "Si vedrà"
Immagine top news n.7 Milan, Pavlovic è in ripresa: oggi primo allenamento in gruppo dopo lo scontro di Firenze
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto
Immagine news Altre Notizie n.3 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa scatenato sul mercato, Gilardino presenta Loyola: "Un box to box che ha la giusta garra"
Immagine news Serie A n.2 Aebischer: "Durosinmi ha fisicità e tecnica, lo avete visto. Ha fatto gol ed è ciò che ci serve"
Immagine news Serie A n.3 Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne tanti altri"
Immagine news Serie A n.4 Al Como piace Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: possibile inserimento nella trattativa
Immagine news Serie A n.5 Bove domani completerà l'iter burocratico per la risoluzione con la Roma. Poi il Watford
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Buongiorno: "Le assenze pesano. Col Sassuolo in palio tre punti fondamentali"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Patierno sogno proibito in Serie C. Ci prova il nuovo Foggia, trattavia difficile
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Prova non sufficiente, gol Entella evitabile. L'ora delle parole è finita"
Immagine news Serie B n.3 Entella, Chiappella: "Bravi a restare in partita dopo il gol subito. Parodi? Ottima stagione"
Immagine news Serie B n.4 Empoli-Sudtirol, i convocati di Castori: out Masiello, Coulibaly e Martini
Immagine news Serie B n.5 Domani Padova-Mantova, i convocati di Modesto: Fedel out per scelta tecnica
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Carrarese, i convocati di Calabro: ancora out Imperiale, recupera Zanon
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, il ds Zamuner: "Abbiamo preferito l'esperienza di Cappelletti ad una scommessa"
Immagine news Serie C n.2 Il nuovo Foggia prende forma? Idea Di Toro come direttore sportivo per la prossima stagione
Immagine news Serie C n.3 Ultima presenza per Lepore con il Team Altamura? Il difensore vicino alla Folgore Caratese
Immagine news Serie C n.4 Serie C, prova di forza dell'Arezzo: 3-0 in casa della Vis Pesaro. Vince anche il Team Altamura
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club
Immagine news Serie C n.6 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)