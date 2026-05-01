Juventus-Verona, le probabili formazioni: Boga è favorito su Yildiz, McKennie è il jolly

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Verona (Domenica 3 maggio, ore 18.00, arbitra Ayroldi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Verona punterà sul 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa spazio ai tre titolarissimi Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra ci sarà McKennie, in mezzo la certezza è Locatelli e al suo fianco dovrebbe esserci Thuram. Il francese, però, non è al top per un fastidio al ginocchio e se dovesse partire dalla panchina al suo posto ci sarebbe Holm che agirebbe a destra con McKennie che verrebbe dirottato al centro. Mentre a sinistra agirà Cambiaso. Sulla trequarti ci sarà certamente Conceicao e al suo fianco resta il dubbio legato ad YildIiz. Il turco soffre per un’infiammazione al ginocchio che gli impedisce di allenarsi con continuità. Al momento Boga è favorito su Yildiz per essere titolare ma il dubbio verrà risolto solo domenica mattina. In attacco, invece, ci sarà ancora David. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva l'Hellas Verona

Fuori Valentini e Bella-Kotchap (il primo per squalifica, il secondo per infortunio), in difesa toccherà a Frese con Nelsson ed Edmundsson, davanti a Montipò. Cosa farà Sammarco con Orban? Non è da escludere che a sorpresa la punizione possa anche terminare, ma la decisione deve essere ancora resa nota. In attacco in ogni caso inizieranno Suslov e Bowie. In mezzo favoriti Akpa-Akpro, Gagliardini e Bernede, con Belghali e Bradaric sulle due fasce. (da Verona, Daniele Najjar)