Serie A, la classifica aggiornata: la Roma perde a San Siro e si fa raggiungere dal Milan
TUTTO mercato WEB
Il Milan di Allegri torna al successo battendo la Roma a San Siro per 1-0. I giallorossi, dunque, vengono aggancianti non solo dall’Inter ma anche dai rossoneri a quota 21. Il Milan sblocca il match con Pavlovic, nella ripresa palo di Nkunku poi Dybala spreca il rigore del possibile pari: parata di Maignan.
Serie A, la classifica aggiornata in attesa dei due posticipi del lunedì
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13*
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3*
* Una gara in meno
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Il tempismo di Dybala che non fa felice Gasperini: primo errore su 19 rigori. E torna il problema del gol
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Il tempismo di Dybala che non fa felice Gasperini: primo errore su 19 rigori. E torna il problema del gol
Serie B
Serie C
Calcio femminile