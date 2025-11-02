Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A, la classifica aggiornata: la Roma perde a San Siro e si fa raggiungere dal Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 23:00Serie A
Tommaso Bonan

Il Milan di Allegri torna al successo battendo la Roma a San Siro per 1-0. I giallorossi, dunque, vengono aggancianti non solo dall’Inter ma anche dai rossoneri a quota 21. Il Milan sblocca il match con Pavlovic, nella ripresa palo di Nkunku poi Dybala spreca il rigore del possibile pari: parata di Maignan.

Serie A, la classifica aggiornata in attesa dei due posticipi del lunedì
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13*
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3*

* Una gara in meno

