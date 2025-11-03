Oggi in TV, dove vedere Lazio-Cagliari, Sassuolo-Genoa e la Serie C

C'è del calcio giocato al quale poter assistere anche in data odierna, lunedì 3 novembre 2025.

Si conclude la 10^ giornata di Serie A con le ultime due partite che rimangono all'appello, prima quella tra Sassuolo e Genoa e poi a chiudere Lazio-Cagliari. Ma non soltanto: per gli appassionati c'è infatti la possibilità di seguire anche la Serie C e i campionati esteri, come la Premier League o le prime due divisoni spagnole. Di seguito tutti i principali incontri, con il canale sui quali guardarli.

18.30 Sassuolo - Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Albinoleffe - Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Vis Pesaro - Juventus Next Gen (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Alcione - Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Ospitaletto - Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Valladolid - Granada (Segunda Division) - DAZN

20.45 Lazio - Cagliari (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Sunderland - Everton (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Oviedo - Osasuna (Liga) - DAZN