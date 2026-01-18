Serie A, la classifica aggiornata: Milan a 3 punti dalla vetta, Lecce agganciato dalla Fiorentina
TUTTO mercato WEB
Il Milan vince a fatica contro il Lecce, ma ottiene tre punti preziosi per restare in pressing sulla capolista Inter: la squadra rossonera adesso dista infatti 3 punti dalla vetta. Terzultimo posto invece per i giallorossi, agganciati nelle scorse ore dalla Fiorentina. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime due partite valide per il 21° turno.
Inter 49 (21 partite giocate)
Milan 46 (21)
Napoli 43 (21)
Roma 42 (21)
Juventus 39 (21)
Como 34 (20)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (21)
Lazio 28 (20)
Udinese 26 (21)
Sassuolo 23 (21)
Parma 23 (21)
Torino 23 (21)
Cremonese 22 (20)
Cagliari 22 (21)
Genoa 20 (21)
Fiorentina 17 (21)
Lecce 17 (21)
Pisa 14 (21)
Verona 13 (20)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"